Garsi britų grupė po koncerto Vilniuje pasidalijo žinute: „Velniop Putiną“

Publikos laukė naujojo albumo kūriniai bei gerai žinomi „The Tiger Lillies“ favoritai.
Pasidalijo jautria žinute
Po pasirodymo grupė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautria žinute su politiniu akcentu, kurioje atskleidė, kaip juos paveikė Vilniaus publika.
„Kai koncerto Vilniuje pabaigoje sudainavau „The Monster of Moscow has been slain“ (liet. „Maskvos monstras krito“), publika spontaniškai ėmė ploti ir džiūgauti! Apsiverkiau.
Vos galėjau užbaigti dainą, bet vis tiek ištariau paskutinį „Fuck Putin“ (liet. „Velniop Putiną“). Verkiau per visą finalinę stovimą ovaciją – tai buvo nuostabi akimirka“, – rašė grupė.
Komentaruose žmonės neslėpė emocijų, dėkojo už palaikymą ukrainiečiams.
„Ačiū jums iš Ukrainos! Laukiame jūsų vėl Kyjive. Ir VELNIOP PUTINĄ“, – rašė vienas.
„Publika verkė kartu su jumis! Ačiū už visą palaikymą!“ – pridūrė kita.
