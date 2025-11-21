 
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Garsi britų grupė po koncerto Vilniuje pasidalijo žinute: „Velniop Putiną“

2025-11-21 11:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 11:33

Lapkričio 19 d. Vilniaus LVSO koncertų salėje įvyko išskirtinis renginys – legendinė britų grupė „The Tiger Lillies“ pristatė savo naujausią programą „Serenade from the Sewer“.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 19 d. Vilniaus LVSO koncertų salėje įvyko išskirtinis renginys – legendinė britų grupė „The Tiger Lillies" pristatė savo naujausią programą „Serenade from the Sewer".

1

 Publikos laukė naujojo albumo kūriniai bei gerai žinomi „The Tiger Lillies“ favoritai. 

Pasidalijo jautria žinute

Po pasirodymo grupė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautria žinute su politiniu akcentu, kurioje atskleidė, kaip juos paveikė Vilniaus publika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai koncerto Vilniuje pabaigoje sudainavau „The Monster of Moscow has been slain“ (liet. „Maskvos monstras krito“), publika spontaniškai ėmė ploti ir džiūgauti! Apsiverkiau.

Vos galėjau užbaigti dainą, bet vis tiek ištariau paskutinį „Fuck Putin“ (liet. „Velniop Putiną“). Verkiau per visą finalinę stovimą ovaciją – tai buvo nuostabi akimirka“, – rašė grupė.

Komentaruose žmonės neslėpė emocijų, dėkojo už palaikymą ukrainiečiams.

„Ačiū jums iš Ukrainos! Laukiame jūsų vėl Kyjive. Ir VELNIOP PUTINĄ“, – rašė vienas.

„Publika verkė kartu su jumis! Ačiū už visą palaikymą!“ – pridūrė kita.

