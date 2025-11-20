 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Liudo Mikalausko – džiugi naujiena

2025-11-20 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Lapkričio 27 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) pučiamųjų grupė „The BrassBees“ kviečia į išskirtinį koncertą Kauno centre „Šildančios melodijos“. Jame skambės klasikos ir šiuolaikinių kūrinių deriniai, o kartu su KTU pučiamųjų grupe ant scenos pasirodys ir žinomi Lietuvos atlikėjai – Liudas Mikalauskas bei Evelina Sašenko.

Koncertas KTU III rūmuose (Laisvės al. 13, Kaunas) yra nemokamas ir atviras visiems – tiek kauniečiams, tiek miesto svečiams. Šiame koncerte grupė „The BrassBees“, kurioje groja apie 30 talentingų KTU studentų ir absolventų, atliks kruopščiai atrinktą muzikos programą, rašoma spaudos pranešime.

Koncerte – išskirtiniai svečiai

KTU pučiamųjų grupė savo repertuare turi sukaupusi nemažai lietuviškų kūrinių – populiarių šlagerių, kuriuos atlieka renginiuose. „The BrassBees“ meno vadovas Raimundas Arnašius pastebi, kad koncerto idėja ir kilo kalbantis tarpusavyje, kaip būtų galima pristatyti savo muziką visuomenei.

„Kalbėdami nusprendėme, kad galime ne tik pagroti, bet ir padainuoti. Dėl to pirma mintis buvo pasikviesti kartu į sceną Liudą Mikalauską ir Eveliną Sašenko – jie jau ne pirmi metai koncertuoja drauge. Tikime, kad šis pasirodymas su mūsų pučiamųjų grupe bus šiltas muzikos gūsis vėsų rudens vakarą“, – sako R. Arnašius.

Patyrę solistai taip pat džiaugiasi galimybe dalintis scena su veržliu KTU kolektyvu. Solistas ir boso partijų meistras Liudas Mikalauskas tikina, kad dirbti su šia komanda yra tikras energijos užtaisas.

„Tokie projektai leidžia mums, patyrusiems atlikėjams, pasidalinti savo žiniomis, o mainais gauti naują ir gaivų požiūrį į muziką“, – akcentuoja L. Mikalauskas.

Jam pritaria ir išskirtinio balso tembro džiazo atlikėja Evelina Sašenko, sakydama, kad jai darbas su jaunaisiais muzikantais – nuolatinis nuotykis.

„Dirbti su „The BrassBees“ – lyg įsitraukti į muzikinį nuotykį. Veržlūs, drąsūs ir be galo linksmi – jie kiekvieną natą užpildo energija. Smagu matyti, kaip jų jaunatviškas polėkis susilieja su mūsų patirtimi“, – teigia E. Sašenko.

Ne tik garsai, bet ir bendrystė

Pučiamųjų instrumentų muzika – tai ne tik meno forma, bet ir svarbus lavinimo įrankis. Pasak R. Arnašiaus, dėl unikalaus kvėpavimo valdymo, reikalingo šiems instrumentams, grojimas gerina koncentraciją, lavina discipliną ir moko kantrybės, kas ypač naudinga inžineriją ir kitus techninius mokslus studijuojantiems studentams.

„KTU pučiamųjų grupė „The BrassBees“ tampa vieta, kur techninis mąstymas susilieja su kūrybine saviraiška. Studentai čia randa ne tik bendraminčių, bet ir galimybę atstovauti universitetui dideliuose renginiuose, tokiuose kaip „Kaunas 2022“, džiazo festivaliai ar M.A.M.A apdovanojimai“, – apie KTU pučiamųjų grupę pasakoja jos meno vadovas.

Jau lapkričio mėnesį „The BrassBees“ solistų profesionalumas ir grupės energija leis žiūrovams patirti muzikos galią, šildančią sielą ir įkvepiančią naujiems darbams. Daugiau informacijos apie koncertą galima rasti čia.

