  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Šeštadienį Klaipėdoje – neeilinis gimtadienio vakarėlis su „G&G Sindikatu“

2025-11-27 12:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 12:10

Lapkričio 29 d. Klaipėdos naktinėtojų meka – „Renginių kombinatas“ siautulingai švęs antrąjį gimtadienį. Jau tapo tradicija tokia proga kilnoti stogą su sostinės reperiais – „G&G Sindikatu“, nuo kurių viskas ir prasidėjo.

G&G Sindikatas
5

Lapkričio 29 d. Klaipėdos naktinėtojų meka – „Renginių kombinatas" siautulingai švęs antrąjį gimtadienį. Jau tapo tradicija tokia proga kilnoti stogą su sostinės reperiais – „G&G Sindikatu", nuo kurių viskas ir prasidėjo.

1

„Prieš du metus „G&G Sindikatas“ pakilo į visiškai naują „Renginių kombinato“ sceną, kai dar niekas šios vietos nežinojo. Jie istoriškai buvo pirmieji, kurie čia surengė koncertą, – sako uostamiesčio traukos centru tapusios vietos įkūrėjas Jevgenijus Sokolovas. – Puikiai pamenu tą koncertą, kuris baigėsi dvigubu bisu.

„G&G Sindikatas“
Skelbia žinią

Pirmąjį gimtadienį taip pat šventėme su „G&G Sindikatu“, kuris užkūrė tokį repo vakarėlį, kad ir po dviejų bisų niekas nenorėjo jų paleisti. O kai atsukdavo mikrofonus į publiką – salėje nebuvo nei vieno, kuris nedainuotų kartu. Klaipėdiečiai akivaizdžiai mėgsta šią grupę ir pats „G&G Sindikatas“ pagal savo žanrą labai tinka šiai erdvei, kuri yra pakankamai neformali ir čia drąsiai galima išvien kelti rankas į viršų.“

Vilniuje aš kaip namie jaučiuosi menų fabrike „Loftas“. Panašiai pasijutau ir „Renginių kombinate“, kai ten pirmą kartą apsilankėme. Man imponuoja tokios erdvės. Ir pati Klaipėda man visada buvo prie širdies, sekasi pajausti šio miesto pulsą ir kaskart, kai atvažiuojame čia su grupe, taip gera vėl prisiminti, pajusti, kiek daug nuostabių mūsų fanų čia gyvena“, – kalba „G&G Sindikato“ narys DJ Mamania.

Jis linksmai prisimena ir tai, kad per pirmąjį „Renginių kombinato“ gimtadienį viena gerbėjų į sceną metė liemenėlę, rašoma pranešime žiniasklaidai. „Nors, tiesą sakant, anksčiau jų į sceną atskrisdavo daugiau – susirinkdavome ne vieną ir ne dvi“, – šypsosi DJ Mamania.

Šeštadienį į „Renginių kombinato“ sceną jis žengs ne tik su grupe – prieš koncertą ir po jo pats stos prie pulto: „Sutarėme su organizatoriais, kad pagrosiu artimos stilistikos muzikos ir palinksminsime chebrą šokiais“.

„Nusimato geras vakaras. Kadangi vasarą Klaipėdoje negrojome, tai džiaugiamės, kad galėsime su Vakarų pakrantės fanais susiburti dabar – beveik žiemą. Bus puiki proga užbaigti metus, visiems kartu iškėlus kumščius į viršų“, – sako „G&G Sindikatas“.

