Jau netrukus sudrebins įspūdingas Roko Yan šou: skelbiamos koncerto detalės

Daugiau nei pusę metų ruoštas šou didžiausioje sostinės arenoje išsiskirs savo sudėtingumu ir iki smulkmenų apgalvotomis detalėmis. Čia publikos lauks unikali scenografija, kuri vakaro metu ne vieną kartą pakeis savo „veidą“, rašoma pranešime spaudai.
Jau anksčiau atlikėjas minėjo, kad šou pavadintas „Miražais“, nes čia susidurs iliuzija ir tikrovė.
„Ruošiame visiškai naują šou, kuris nukels į iliuzijos ir tikrovės paribį – ten, kur užmiršime, kas yra tikra, o kas – tik mūsų norų projekcija. Muzika ir vaizdas taps tiltais tarp sapno ir realybės“, – apie penktadienį įvyksiantį koncertą pasakojo atlikėjas.
Detalės apie koncertą
Lapkričio 28-osios vakarą koncerte Rokas Yan į sceną žengs su gausia komanda. Pirmą kartą viešai nuskambės ir naujai aranžuotos hitų versijos, kurias atliks gausus būrys muzikantų. Areniniame šou atlikėjas pirmą kartą pasirodys ir su didžiausiu iki šiol šokėjų sąstatu.
Organizatorių teigimu, Vilniuje įvyksiančiame koncerte lauks ir gausus būrys svečių, su kuriais atlikėjas per savo karjerą įrašė ne vieną hitu tapusį kūrinį.
Taip pat atskleidžiama, kad penktadienio vakarą 20 val. į sceną žengs unikalaus balso savininkė Rūta MUR, kuri ir pradės įsimintiną muzikinį vakarą. Roko Yan pasirodymą planuojama pradėti 20:40 val.
Paskutinius bilietus į didžiausią Roko Yan šou platina Bilietai.lt. Šio koncepto šou gruodžio 26 dieną įvyks ir Šiaulių arenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.
