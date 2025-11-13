 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Skelbiama, kokia garsi Lietuvos atlikėja pradės didžiausią Roko Yan koncertą Vilniuje

2025-11-13 10:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 10:43

Jau lapkričio 28 dieną Vilniaus „Twinsbet“ arenoje įvyks pirmasis Roko Yan areninis šou „Miražai“. Daugiau nei pusę metų kurtas muzikinis šou žada unikalią patirtį ir įspūdingą vakarą. Šiandien organizatoriai atskleidžia, kam patikėta pradėti šį didžiausią atlikėjo pasirodymą.

Jau lapkričio 28 dieną Vilniaus „Twinsbet“ arenoje įvyks pirmasis Roko Yan areninis šou „Miražai“. Daugiau nei pusę metų kurtas muzikinis šou žada unikalią patirtį ir įspūdingą vakarą. Šiandien organizatoriai atskleidžia, kam patikėta pradėti šį didžiausią atlikėjo pasirodymą.

REKLAMA
1

„Ruošiame visiškai naują šou, kuris nukels į iliuzijos ir tikrovės paribį – ten, kur užmiršime, kas yra tikra, o kas – tik mūsų norų projekcija. Muzika ir vaizdas taps tiltais tarp sapno ir realybės“, – apie būsimą pasirodymą Vilniuje pasakoja Rokas Yan.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncerto organizatorių teigimu, šis renginys pareikalavo daugybės skirtingų profesionalų patirčių, o kai kurie šou sprendimai nustebins net ir visko mačiusią publiką, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA
REKLAMA

Pirmą kartą surengs areninį šou

Lapkričio 28 dieną dainininkas pirmą kartą surengs areninį šou, o šio koncepto koncertas gruodžio 26 dieną bus pristatytas ir Šiaulių arenoje.

REKLAMA

Šiandien organizatoriai atskleidžia, kad ypatingą vakarą Vilniuje pradės unikalaus balso savininkė Rūta MUR. Atlikėja, išsiskirianti savo autentiškumu ir dainų prasmėmis, didžiausiame Roko Yan koncerte pradės vakarą ir publikai pristatys savo kūrybą.

Pasak Roko Yan, visada gera dalintis scena su originaliais ir autentiškais atlikėjais, kurių kūryba paliečia asmeniškai ir nepalieka abejingų.

REKLAMA
REKLAMA

„Į šį koncertą ir visą jo koncepciją sudėjau visą savo širdį, todėl man be galo svarbu, kad kiekviena detalė, kurią žiūrovai išvys nuo pirmųjų sekundžių, spinduliuotų kokybe, derėtų su mūsų vizija ir praturtintų koncerto patirtį. Jaučiu, kad Rūtos MUR balsas ir kuriama muzika savaip užhipnotizuoja klausytoją, todėl labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad būtent ji atidarys „Miražus“. Visada gera dalintis scena su atlikėjais, turinčiais savitą identitetą – manau, tai svarbiausia kiekvienam menininkui“, – teigia Rokas Yan.

Didžiausias šių metų atlikėjo koncertas Vilniaus „Twinsbet“ arenoje įvyks lapkričio 28 dieną. Gruodžio 26-ąją „Miražus“ bus galima išvysti ir Šiaulių arenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų