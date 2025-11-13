Skelbiama, kokia garsi Lietuvos atlikėja pradės didžiausią Roko Yan koncertą Vilniuje

„Ruošiame visiškai naują šou, kuris nukels į iliuzijos ir tikrovės paribį – ten, kur užmiršime, kas yra tikra, o kas – tik mūsų norų projekcija. Muzika ir vaizdas taps tiltais tarp sapno ir realybės“, – apie būsimą pasirodymą Vilniuje pasakoja Rokas Yan.
Koncerto organizatorių teigimu, šis renginys pareikalavo daugybės skirtingų profesionalų patirčių, o kai kurie šou sprendimai nustebins net ir visko mačiusią publiką, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pirmą kartą surengs areninį šou
Lapkričio 28 dieną dainininkas pirmą kartą surengs areninį šou, o šio koncepto koncertas gruodžio 26 dieną bus pristatytas ir Šiaulių arenoje.
Šiandien organizatoriai atskleidžia, kad ypatingą vakarą Vilniuje pradės unikalaus balso savininkė Rūta MUR. Atlikėja, išsiskirianti savo autentiškumu ir dainų prasmėmis, didžiausiame Roko Yan koncerte pradės vakarą ir publikai pristatys savo kūrybą.
Pasak Roko Yan, visada gera dalintis scena su originaliais ir autentiškais atlikėjais, kurių kūryba paliečia asmeniškai ir nepalieka abejingų.
„Į šį koncertą ir visą jo koncepciją sudėjau visą savo širdį, todėl man be galo svarbu, kad kiekviena detalė, kurią žiūrovai išvys nuo pirmųjų sekundžių, spinduliuotų kokybe, derėtų su mūsų vizija ir praturtintų koncerto patirtį. Jaučiu, kad Rūtos MUR balsas ir kuriama muzika savaip užhipnotizuoja klausytoją, todėl labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad būtent ji atidarys „Miražus“. Visada gera dalintis scena su atlikėjais, turinčiais savitą identitetą – manau, tai svarbiausia kiekvienam menininkui“, – teigia Rokas Yan.
Didžiausias šių metų atlikėjo koncertas Vilniaus „Twinsbet“ arenoje įvyks lapkričio 28 dieną. Gruodžio 26-ąją „Miražus“ bus galima išvysti ir Šiaulių arenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.
