Kęstutis Budrys Briuselyje dalyvaus NATO užsienio reikalų ministrų susitikime

NATO šalių ministrai susitikime aptars pažangą stiprinant kolektyvinę gynybą, pasirengimą kitam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Ministrai taip pat kalbėsis apie gynybos ir atgrasymo priemonių įgyvendinimą bei Aljanso atsaką į augančias hibridines grėsmes.
Briuselyje trečiadienį taip pat vyks NATO ir Ukrainos Tarybos posėdis, kuriame bus aptarti Ukrainos karinės paramos poreikiai ir 2026 metų paramos planavimas. Be NATO užsienio reikalų ministrų, posėdyje dalyvaus Ukrainos diplomatijos vadovas ministras Andrijus Sybiha bei Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė Kaja Kallas.
Susitikimo išvakarėse K. Budrys dalyvavo neformaliuose Šiaurės ir Baltijos aštuoneto, Beniliukso valstybių, Jungtinės Karalystės, Kanados, Vokietijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrų susitikimuose.
