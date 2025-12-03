NATO užsienio reikalų ministrai rinksis kalbėtis apie paramą Ukrainai

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte prieš susitikimą pabrėžė, kad Rusijos puolimą atremiantis Kyjivas tebėra priklausomas nuo karinės pagalbos, ir paragino NATO nares įsipareigoti teikti daugiau paramos.
Jis teigė, kad tikisi, jog artimiausiomis dienomis bus paskelbta apie daugiau įnašų į Prioritetinių Ukrainos reikalavimų sąrašo (PURL) finansavimo iniciatyvą. Ši finansavimo programa numato, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose pagaminti šaudmenys ir ginklai bus parduoti sąjungininkėms Europoje bei Kanadai ir šios suteiks juos Ukrainai.
Tačiau susitikimą greičiausiai nustelbs JAV vadovaujamos pastangos siekti taikos Ukrainoje ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio nedalyvavimas.
Labai neįprasta, kad JAV valstybės sekretorius asmeniškai nedalyvauja oficialiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime. M. Rubio atstovaus jo pavaduotojas Christopheris Landau.
