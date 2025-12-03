 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO užsienio reikalų ministrai rinksis kalbėtis apie paramą Ukrainai

2025-12-03 09:46 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 09:46

NATO užsienio reikalų ministrai trečiadienį susitiks Briuselyje aptarti tolesnės paramos Ukrainai, taip pat tęstinių pastangų stiprinti Aljanso atgrasymo ir gynybos pajėgumus. 

Ukraina derybose atsisakė „atiduoti“ Donbasą, pagrindinio Putino reikalavimo (nuotr. SCANPIX)

NATO užsienio reikalų ministrai trečiadienį susitiks Briuselyje aptarti tolesnės paramos Ukrainai, taip pat tęstinių pastangų stiprinti Aljanso atgrasymo ir gynybos pajėgumus. 

2

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte prieš susitikimą pabrėžė, kad Rusijos puolimą atremiantis Kyjivas tebėra priklausomas nuo karinės pagalbos, ir paragino NATO nares įsipareigoti teikti daugiau paramos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė, kad tikisi, jog artimiausiomis dienomis bus paskelbta apie daugiau įnašų į Prioritetinių Ukrainos reikalavimų sąrašo (PURL) finansavimo iniciatyvą. Ši finansavimo programa numato, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose pagaminti šaudmenys ir ginklai bus parduoti sąjungininkėms Europoje bei Kanadai ir šios suteiks juos Ukrainai. 

Tačiau susitikimą greičiausiai nustelbs JAV vadovaujamos pastangos siekti taikos Ukrainoje ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio nedalyvavimas.

Labai neįprasta, kad JAV valstybės sekretorius asmeniškai nedalyvauja oficialiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime. M. Rubio atstovaus jo pavaduotojas Christopheris Landau.

