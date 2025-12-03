Triukšminga naktis Rusijoje: puolė dronai

Kaip pranešė Tambovo gubernatorius Jevgenijus Pervyšovas, naktį dronai smogė naftos bazei, dėl nuolaužų naftos bazėje kilo gaisras. Dronus paleidus jis kaltina Ukrainą.
Triukšminga naktis Rusijoje
Naktį dronai taip pat smogė Voronežo sričiai. Tai patvirtino gubernatorius Aleksandras Gusevas.
Jo duomenimis, keturi dronai buvo numušti, vieno iš jų nuolaužos nežymiai apgadino kelis kuro rezervuarus, jie esą neužsidegė.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį buvo perimti ir sunaikinti 102 Ukrainos dronai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.