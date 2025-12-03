 
TV3 naujienos > Užsienis

Triukšminga naktis Rusijoje: puolė dronai

2025-12-03 09:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 09:22

Naktį iš antradienio į trečiadienį dronai smogė naftos bazei Rusijos Tambovo srityje, skelbia UNIAN. Dronų nuolaužos taip pat apgadino kuro rezervuarus Voronežo srityje.

Sprogimai Rusijoje: dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai (nuotr. Telegram)

0

Kaip pranešė Tambovo gubernatorius Jevgenijus Pervyšovas, naktį dronai smogė naftos bazei, dėl nuolaužų naftos bazėje kilo gaisras. Dronus paleidus jis kaltina Ukrainą.

Triukšminga naktis Rusijoje

Naktį dronai taip pat smogė Voronežo sričiai. Tai patvirtino gubernatorius Aleksandras Gusevas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo duomenimis, keturi dronai buvo numušti, vieno iš jų nuolaužos nežymiai apgadino kelis kuro rezervuarus, jie esą neužsidegė.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį buvo perimti ir sunaikinti 102 Ukrainos dronai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kryme atakuota chemijos gamykla, svarbi transformatorinė (nuotr. stop kadras)
Paskelbtas vaizdo įrašas: Kryme atakuota gamykla, svarbi transformatorinė
Rusija numušė 3 į Maskvą skridusius dronus: laikinai sustojo oro uostų veikla (nuotr. SCANPIX)
Rusija numušė 3 į Maskvą skridusius dronus: laikinai sustojo oro uostų veikla (2)
Sprogimai Rusijoje: dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai (nuotr. Telegram)
Nerami naktis Rusijoje: griaudėjo sprogimai, rusai skundžiasi dronais (3)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos rytus sudrebino dronų smūgiai: liepsnojo gyvenamieji kvartalai (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

