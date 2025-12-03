Europa žengia link visiško atsisakymo rusiškų dujų

Pagal šį planą, trumpalaikėms sutartims, sudarytoms iki 2025 m. birželio 17 d., nuo 2026 m. balandžio 25 d. įsigalios draudimas importuoti suskystintas gamtines dujas (SGD) rusiškas dujas, o nuo 2026 m. birželio 17 d. – dujotiekiais tiekiamas dujas.
Ilgalaikių SGD sutarčių atveju draudimas bus taikomas nuo 2027 m. sausio 1 d., kaip numatyta 19-ajame ES sankcijų pakete.
Priklausomai nuo to, kaip seksis įgyvendinti dujų saugojimo tikslus, ilgalaikės dujų tiekimo sutartys bus palaipsniui nutraukiamos nuo 2027 m. rugsėjo 30 d. iki 2027 m. lapkričio 1 d.
„Tai didelis laimėjimas mums ir visai Europai, – sakė Danijos klimato ministras Larsas Aagaardas. – Turime nutraukti ES priklausomybę nuo rusiškų dujų, o visiškas jų uždraudimas ES yra svarbus žingsnis teisinga linkme.“
Suomijai atstovaujantis Europos Parlamento pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) pirmininkas Ville Niinistö šį susitarimą pavadino „istoriniu pasiekimu“. „ES didžiuliais žengia žingsniais link naujos eros, kurioje nebus rusiškų dujų ir naftos. Rusija niekada daugiau negalės naudoti iškastinio kuro eksporto kaip ginklo prieš Europą“, – sakė jis.
Po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas užpuolė Ukrainą, ES pastaraisiais metais stengiasi sumažinti savo priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių.
Kol kas jokių planų nutraukti naftos eksportą
Susitarime numatyta, kad Europos Komisija kitais metais turi pateikti planą, kaip iki 2027 m. pabaigos palaipsniui nutraukti Rusijos naftos eksportą į Slovakiją ir Vengriją.
Vengrija ir Slovakija yra vienintelės ES šalys, kurios iš Rusijos vis dar importuoja žaliavinę naftą. Abi šalys taip pat yra labai priklausomos nuo Rusijos tiekiamų gamtinių dujų ir ne kartą blokavo plataus masto planus remti Ukrainą, šiai besiginant nuo rusų invazijos.
Naujosios taisyklės skirtos papildyti esamas sankcijas importo apribojimais ir užtikrinti, kad ES šalys ilgainiui taptų nepriklausomos nuo energijos importo iš Rusijos ir taip būtų mažiau imlios šantažui.
Susitarimu taip pat siekiama užtikrinti teisinį tikrumą. Nors sankcijos Maskvai turi būti atnaujinamos kas šešis mėnesius ir reikalauja vienbalsio valstybių narių pritarimo, šiuo metu numatyti teisiniai pakeitimai turėtų būti taikomi nuolat.
Susitarime yra numatyta saugumo sąlyga, taikoma tuo atveju, jei vienos ar kelių valstybių narių tiekimo saugumui iškiltų rimta grėsmė. Tokiu atveju Komisija gali leisti atitinkamoms šalims laikinai sustabdyti dujų importo draudimus. Laikinai tiekti dujas būtų leidžiama tik tuo atveju, jei valstybė narė paskelbtų nepaprastąją padėtį.
Nepaisant konflikto, kurį Maskva pradėjo prieš daugiau nei trejus su puse metų, Rusija ir toliau gauna milijardų dolerių pelną, tiekdama į ES energijos išteklius.
Remiantis oficialiais duomenimis, 2024 m. ES šalys iš Rusijos importavo 52 mlrd. kubinių metrų dujų, o tai sudarė apie 19 proc. viso importo. Be to, jos importavo 13 mln. tonų žaliavinės naftos ir daugiau nei 2,8 tūkst. tonų sodrinto urano arba branduolinio kuro.
ES statistikos tarnybos Eurostat duomenimis, pirmąjį 2025 m. pusmetį ES iš Rusijos importavo suskystintų gamtinių dujų už beveik 4,5 mlrd. eurų.
Praėjusiais metais iš ten buvo importuota gamtinių ir perdirbtų dujų už 15,6 mlrd. eurų. Palyginimui, iš JAV buvo importuota dujų už 19,1 mlrd. eurų.
