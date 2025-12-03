 
Po teiginių apie atmestą JAV planą – Kremlius pateikė savo atsaką

2025-12-03 14:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 14:36

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas paneigė teiginius, kad Vladimiras Putinas esą atmetė JAV siūlomą taikos planą Ukrainai, pabrėždamas, jog tokie vertinimai yra neteisingi. Tuo metu prezidento patarėjas Jurijus Ušakovas tikina, kad kompromisinio susitarimo dar nepavyko pasiekti, nors dalis Vašingtono pasiūlymų Maskvai atrodo priimtini, skelbia TASS.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
9

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas paneigė teiginius, kad Vladimiras Putinas esą atmetė JAV siūlomą taikos planą Ukrainai, pabrėždamas, jog tokie vertinimai yra neteisingi. Tuo metu prezidento patarėjas Jurijus Ušakovas tikina, kad kompromisinio susitarimo dar nepavyko pasiekti, nors dalis Vašingtono pasiūlymų Maskvai atrodo priimtini, skelbia TASS.

1

Tvirtinimai, esą Rusijos vadovas V. Putinas atmetė JAV taikos planą Ukrainai, yra neteisingi, žiniasklaidai sakė prezidento atstovas D. Peskovas.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

„Taip sakyti būtų neteisinga“

„Ne, taip sakyti nebūtų teisinga“, – atsakė D. Peskovas, paklaustas, ar teiginiai, jog V. Putinas atmetė JAV taikos planą Ukrainai, gali būti laikomi pagrįstais.

Anksčiau Rusijos prezidento patarėjas J. Ušakovas pareiškė, kad kompromisinio taikos plano dėl konflikto Ukrainoje dar nepavyko rasti.

„Kai kurie JAV pasiūlymai [dėl taikos susitarimo] atrodo daugiau ar mažiau priimtini, tačiau juos reikia aptarti. Dalis mums pateiktų formuluočių yra nepriimtinos“, – aiškino J. Ušakovas.

