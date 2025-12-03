Po teiginių apie atmestą JAV planą – Kremlius pateikė savo atsaką

Tvirtinimai, esą Rusijos vadovas V. Putinas atmetė JAV taikos planą Ukrainai, yra neteisingi, žiniasklaidai sakė prezidento atstovas D. Peskovas.
„Taip sakyti būtų neteisinga“
„Ne, taip sakyti nebūtų teisinga“, – atsakė D. Peskovas, paklaustas, ar teiginiai, jog V. Putinas atmetė JAV taikos planą Ukrainai, gali būti laikomi pagrįstais.
Anksčiau Rusijos prezidento patarėjas J. Ušakovas pareiškė, kad kompromisinio taikos plano dėl konflikto Ukrainoje dar nepavyko rasti.
„Kai kurie JAV pasiūlymai [dėl taikos susitarimo] atrodo daugiau ar mažiau priimtini, tačiau juos reikia aptarti. Dalis mums pateiktų formuluočių yra nepriimtinos“, – aiškino J. Ušakovas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.