Kremlius: kompromiso dėl Ukrainos kol kas nėra

Kremliuje vykusio susitikimo metu buvo aptarti keli Ukrainos konflikto sprendimo planai, pranešė jis. Per penkias valandas pavyko išsamiai aptarti Ukrainos konflikto sprendimą, pažymėjo jis.
„Kompromisinio plano dėl Ukrainos kol kas nėra, kai kurie Amerikos pasiūlymai yra priimtini Rusijai, o kai kurie – ne“, – TASS cituojamas J. Ušakovas.
Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį Briuselyje gali susitikti su Witkoffu
Diplomatinės pastangos užbaigti karą Ukrainoje, Kyjivo duomenimis, gali būti pratęstos trečiadienį Briuselyje. Ukrainos delegacija čia gali susitikti su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu, antradienį iš vyriausybės šaltinių Kyjive sužinojo agentūra AFP.
Ukraina to neatmeta ir yra pasirengusi susitikimui, kuris galimai vyktų Belgijos sostinėje, teigiama toliau. Tačiau patvirtinimo tokiam susitikimui dar nėra.
S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Trečiadienį Briuselyje planuojamas ir NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame, be kita ko, bus aptariami pastarųjų dienų pokalbiai karui užbaigti. Tiesa, JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio susitikime nedalyvaus. Ministrai susitikime tarsis ir dėl tolesnės paramos Kyjivui.
