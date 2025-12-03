 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius: kompromiso dėl Ukrainos kol kas nėra

2025-12-03 00:05 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-12-03 00:05

Vladimiro Putino atstovas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad pokalbis su S. Witkoffu buvo konstruktyvus, labai naudingas ir turiningas. Derybos Kremliuje dėl taikos Ukrainoje truko daugiau nei 5 valandas.

Kremlius: kompromiso dėl Ukrainos kol kas nėra (nuotr. SCANPIX)

Vladimiro Putino atstovas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad pokalbis su S. Witkoffu buvo konstruktyvus, labai naudingas ir turiningas. Derybos Kremliuje dėl taikos Ukrainoje truko daugiau nei 5 valandas.

REKLAMA
4

Kremliuje vykusio susitikimo metu buvo aptarti keli Ukrainos konflikto sprendimo planai, pranešė jis. Per penkias valandas pavyko išsamiai aptarti Ukrainos konflikto sprendimą, pažymėjo jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kompromisinio plano dėl Ukrainos kol kas nėra, kai kurie Amerikos pasiūlymai yra priimtini Rusijai, o kai kurie – ne“, – TASS cituojamas J. Ušakovas.

REKLAMA
REKLAMA

Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį Briuselyje gali susitikti su Witkoffu

Diplomatinės pastangos užbaigti  karą Ukrainoje, Kyjivo duomenimis, gali būti pratęstos trečiadienį Briuselyje. Ukrainos delegacija čia gali susitikti su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu, antradienį iš vyriausybės šaltinių Kyjive sužinojo agentūra AFP.

REKLAMA

Ukraina to neatmeta ir yra pasirengusi susitikimui, kuris galimai vyktų Belgijos sostinėje, teigiama toliau. Tačiau patvirtinimo tokiam susitikimui dar nėra.

S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Trečiadienį Briuselyje planuojamas ir NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame, be kita ko, bus aptariami pastarųjų dienų pokalbiai karui užbaigti. Tiesa, JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio susitikime nedalyvaus. Ministrai susitikime tarsis ir dėl tolesnės paramos Kyjivui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė apie karą Ukrainoje: „Išspręsti šį chaosą nėra lengva“ (12)
Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV derybininkais (5)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas: „Jei Europa nori kariauti, mes esame tam pasiruošę dabar“ (155)
Generolas Christianas Freudingas (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos generolas: JAV uždarė tiesioginį ryšio kanalą dėl pagalbos Ukrainai (23)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų