Pasak A. Anušausko, V. Putino demonstratyvus trijų valandų vėlavimas į susitikimą su S. Witkoffu ir penkių valandų pokalbis, pasibaigęs tuščiais rezultatais, tik dar kartą patvirtina, kad Kremliaus vadovas nesiekia karo pabaigos.
„Putinas įgarsina savo norus ir naujus grasinimus: „Jei Europa staiga pradės karą su mumis, man atrodo, kad tai įvyktų labai greitai... Tai ne Ukraina. Mes su Ukraina elgiamės chirurginiu būdu, atsargiai.
Tai ne karas tiesiogine, šiuolaikine šio žodžio prasme. Jei Europa staiga norės pradėti karą su mumis ir tai padarys, labai greitai gali susidaryti situacija, kai neturėsime su kuo derėtis“.
Ne pirmą kartą Kremliaus ir visu vatnikų caras teigia, kad su Ukraina kariauja „atsargiai“, o jau su Europa tai be ceremonijų būtų karas. Įprastinėmis sąlygomis šios sapalionės būtų įdomios psichiatrams, nes sociopatas nesiorientuoja erdvėje, nusišneka ir santykį su realybe yra praradęs galutinai.
Neskubėdamas, pavėlavęs tris valandas, susitiko su savo interesų lobistu Baltuosiuose rūmuose S. Witkoffu. Jau pats tyčinis vėlavimas yra ženklas, kaip vertina eilinio Witkoffo atvežtas M. Rubio paderintas pozicijas.
Putinas visa savo esybe demonstruoja, kad karo nenutrauks. Juk jo liguistoje vaizduotėje karas prieš Ukrainą vyksta „chirurginiu“ būdu.
Witkoffas Maskvos restorane pasisotinęs elniena ir koldūnais, atėjo pasėdėti prie Putino, kuris atėjo neskubiu šeimininko žingsniu, iš aukšto žiūrėdamas į supančiotus Trumpo pasiuntinius. Penkias valandas pakalbėję sutarė nieko neviešint, nors ir iki tol buvo aiškus rezultatas – karas tęsis“, – „Facebook“ paskyroje rašė jis.
Po fiasko su Putinu Trumpo pasiuntinių laukia susitikimas su Zelenskiu
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po proveržio nedavusių derybų su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Axios“.
Apie tai leidiniui patvirtino du šaltiniai.
Anot jų, S. Witkoffas ir J. Kushneris trečiadienį Europoje susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir informuos jį apie derybas su V. Putinu.
Per JAV ir Rusijos derybas dėl Ukrainos kompromisas svarbiu teritorijų klausimu nerastas.
Antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijos klausimo.
Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento D. Trumpo žentu J. Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus.
Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos, kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje.
