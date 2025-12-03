 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
22
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Jei Europa staiga pradės karą“ – po šių Putino žodžių ekspertas išklojo viską

2025-12-03 13:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 13:44

Buvęs Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas skelbia, kad Vladimiras Putinas vėl kartoja grasinimus Europai ir teigia, esą karas su Vakarais būtų „greitas ir tikras“. Anot jo, Ukrainoje Rusija veikia „chirurgiškai“ – nepaisant akivaizdžios realybės, kad Maskva nėra pasirengusi jokioms nuolaidoms ar taikai.

Buvęs Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas skelbia, kad Vladimiras Putinas vėl kartoja grasinimus Europai ir teigia, esą karas su Vakarais būtų „greitas ir tikras“. Anot jo, Ukrainoje Rusija veikia „chirurgiškai“ – nepaisant akivaizdžios realybės, kad Maskva nėra pasirengusi jokioms nuolaidoms ar taikai.

REKLAMA
22

Pasak A. Anušausko, V. Putino demonstratyvus trijų valandų vėlavimas į susitikimą su S. Witkoffu ir penkių valandų pokalbis, pasibaigęs tuščiais rezultatais, tik dar kartą patvirtina, kad Kremliaus vadovas nesiekia karo pabaigos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Putinas įgarsina savo norus ir naujus grasinimus: „Jei Europa staiga pradės karą su mumis, man atrodo, kad tai įvyktų labai greitai... Tai ne Ukraina. Mes su Ukraina elgiamės chirurginiu būdu, atsargiai.

REKLAMA
REKLAMA

Tai ne karas tiesiogine, šiuolaikine šio žodžio prasme. Jei Europa staiga norės pradėti karą su mumis ir tai padarys, labai greitai gali susidaryti situacija, kai neturėsime su kuo derėtis“.

REKLAMA

Ne pirmą kartą Kremliaus ir visu vatnikų caras teigia, kad su Ukraina kariauja „atsargiai“, o jau su Europa tai be ceremonijų būtų karas. Įprastinėmis sąlygomis šios sapalionės būtų įdomios psichiatrams, nes sociopatas nesiorientuoja erdvėje, nusišneka ir santykį su realybe yra praradęs galutinai.

Neskubėdamas, pavėlavęs tris valandas, susitiko su savo interesų lobistu Baltuosiuose rūmuose S. Witkoffu. Jau pats tyčinis vėlavimas yra ženklas, kaip vertina eilinio Witkoffo atvežtas M. Rubio paderintas pozicijas.

REKLAMA
REKLAMA

Putinas visa savo esybe demonstruoja, kad karo nenutrauks. Juk jo liguistoje vaizduotėje karas prieš Ukrainą vyksta „chirurginiu“ būdu.

Witkoffas Maskvos restorane pasisotinęs elniena ir koldūnais, atėjo pasėdėti prie Putino, kuris atėjo neskubiu šeimininko žingsniu, iš aukšto žiūrėdamas į supančiotus Trumpo pasiuntinius. Penkias valandas pakalbėję sutarė nieko neviešint, nors ir iki tol buvo aiškus rezultatas – karas tęsis“, – „Facebook“ paskyroje rašė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po fiasko su Putinu Trumpo pasiuntinių laukia susitikimas su Zelenskiu

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po proveržio nedavusių derybų su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Axios“. 

REKLAMA

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi

Apie tai leidiniui patvirtino du šaltiniai.

Anot jų, S. Witkoffas ir J. Kushneris trečiadienį Europoje susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir informuos jį apie derybas su V. Putinu. 

Per JAV ir Rusijos derybas dėl Ukrainos kompromisas svarbiu teritorijų klausimu nerastas.

Antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijos klausimo.  

REKLAMA

Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento D. Trumpo žentu J. Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus. 

Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos,  kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą (nuotr. SCANPIX)
Po derybų Maskvoje – naujausia žinia: Zelenskis siunčia pareigūnus naujam susitikimui
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
NATO pažadėjo Ukrainai nupirkti daugiau amerikietiškų ginklų
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Po naujausių derybų – Peskovo išstojimas: pasiūlė JAV tylėti (14)
Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi (nuotr. SCANPIX)
„Taikos plano“ fiasko: štai kokia Putino šantažo strategija (24)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Pastebėjimas
Pastebėjimas
2025-12-03 14:11
Iki šiol Maskva naudojo gąsdintuvą Dimoną. Dabar jo užsiėmimą perėmė Putinas. Matyt, Dimono nerado.
Tiek reikšmės.
Atsakyti
Šiaip
Šiaip
2025-12-03 14:11
Dar vienas ekspertas, nei tu žinai nei čia tas pasakas sek.
Atsakyti
-“-
-“-
2025-12-03 14:05
Skaitau ir nesitiki ka raso,,, kad net 3 valandas velavo Putininiai! Pas juos nerasta jokios diplomatijos, kulturos, pagarbos atvykusiems. Bet, isvados duoda visai kita: Pas tokius zmones buna mentaliteto trukumas,mentaliteto suglumimas , tikroves nesuvokimas. Tiesiog issivaizdavimas pasaulio “” Valdovu “ , kaip “ pasakose “.Ne, as ne daktaras, bet specialybe ..labai arti ir panasi . Veliau, pasaulis ivertins jo mentaliteta ir Jo bukle “ prezidento “ bus ligonio istorija!!! Nes , sveiki ir protingi Valdovai taip nesielgia, tik is 1 pvz: Jo visi privalo laukti! Isidemekite sita komentara. Aciukas jums visiems , kas suprato !!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų