Rusija apšaudė Chersono troleibusų parką: išdužo langai, sugadinti laidai

„Naktį maždaug pusantros valandos užpuolikai iš Rusijos apšaudė troleibusų parko teritoriją“, – feisbuke pranešė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Jaroslavas Šanko.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Per apšaudymą išdužo 19-os troleibusų langai, sulamdyti kėbulai. Savivaldybei priklausančios įmonės darbuotojai nenukentėjo. Specialistai vertina žalos mastą. Viešasis elektrinis transportas mieste laikinai buvo sustabdytas. Administracija pranešė, kad 8 val. miesto maršrutais važiavo 48 autobusai.
