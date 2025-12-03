 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija apšaudė Chersono troleibusų parką: išdužo langai, sugadinti laidai

2025-12-03 10:54 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 10:54

Naktį Rusijos pajėgos iš artilerijos apšaudė Chersono troleibusų parką, pažeistas laidų tinklas, gamybos patalpos, administracinis pastatas, apgadinta 19 troleibusų. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
12

0

„Naktį maždaug pusantros valandos užpuolikai iš Rusijos apšaudė troleibusų parko teritoriją“, – feisbuke pranešė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Jaroslavas Šanko.

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

Per apšaudymą išdužo 19-os troleibusų langai, sulamdyti kėbulai. Savivaldybei priklausančios įmonės darbuotojai nenukentėjo. Specialistai vertina žalos mastą. Viešasis elektrinis transportas mieste laikinai buvo sustabdytas. Administracija pranešė, kad 8 val. miesto maršrutais važiavo 48 autobusai. 

TOLIAU SKAITYKITE
