„UTMA 13“ užkulisiuose – Egidijaus Kavaliausko žinutė Dominykui Dirksčiui

Svorio kategorijoje iki 86 kg pagal kikbokso taisykles D. Dirkstys per mažiau nei minutę sugebėjo techniniu nokautu nugalėti dėl „Cage Warriors“ čempiono diržo anksčiau kovojusį ir įprastai pagal MMA taisykles besikaunantį Naglį Kanišauską (1-1 UTMA).
Nors D. Dirkstys ringe buvo pasitiktas švilpimu, tačiau po pergalės netrūko ir plojimų.
D. Dirkstys po kovos užkulisiuose sutiko Lietuvos bokso legendą Egidijų Kavaliauską, kuris sveikino UTMA absoliutaus geriausių kovotojų reitingo („pound for pound“) lyderį su pergale.
„Malonu, malonu“, – sakė E. Kavaliauską sutikęs D. Dirkstys.
„Eik tu sau“, – D. Dirksčio pasirodymo priblokštas buvo E. Kavaliauskas.
„Čia tik pradžia“, – pridėjo D. Dirkstys.
„Abejokit manim dabar, močkrušiai. Švilpkit...“, – anglišką frazę D. Dirksčiui ištarė E. Kavaliauskas.
„Kiek norit“, – E. Kavaliausko pradėtą sakinį užbaigė D. Dirkstys.
D. Dirkstys po kovos ringe davė tik trumpą komentarą, o spaudos konferencijoje nedalyvavo, Kovotojas, kaip ir žadėjo, kitą dieną lankėsi bažnyčioje, kur su Dovydu Rimkumi vienas kitam linkėjo ramybės. Tuo tarpu N. Kanišauskas komentaro po nesėkmės dar nepateikė.
E. Kavaliauskas į ringą grįš jau lapkričio 28 d. UTMA turnyre Kaune. Tai bus pirmas, kai E. Kavaliauskas per profesionalo karjerą kausis gimtinėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!