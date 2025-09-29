Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ pratęsė kontraktą su vietiniu žaidėju

2025-09-29 23:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 23:05

Belgrado „Partizan“ Eurolygos starto išvakarėse įteikė naują sutartį Mario Nakičiui.

Mario Nakičius („Facebook“ nuotr.)

Belgrado „Partizan" Eurolygos starto išvakarėse įteikė naują sutartį Mario Nakičiui.

0

Pranešta, kad nauja sutartis su 24-erių krepšininku galios iki 2027 m. vasaros.

202 cm ūgio puolėjas augo Madrido „Real“ jaunimo akademijoje, o pernai debiutavo su „Partizan“ marškinėliais.

Eurolygoje M.Nakičiaus statistika per 9 minutes siekė 2,1 taško, 1 atkovotą kamuolį, 0,3 rezultatyvaus perdavimo ir 2 naudingumo balus.

