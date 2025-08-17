Slovėnijos krepšinio rinktinė kritikavo teisėjus po pralaimėjimo Latvijai: Porzingio atsiprašymas ir Dončičiaus emocijos

Kameros užfiksavo, kaip L. Dončičius priėjo prie arbitro brigados vadovo, pasakė jam kelis žodžius, paspaudė ranką, bet vėl atsisuko ir toliau piktai komentavo sprendimus.
Luka has some words for the ref after the game pic.twitter.com/542BMGk9CQ— Luka Updates (@LukaUpdates) August 16, 2025
Slovėnijos treneris Aleksandras Sekuličius po rungtynių taip pat palietė teisėjavimo temą.
„Svarbiausia, kad mūsų vyrai puikiai atlaikė spaudimą, kurį darė ne tik Latvijos komanda, tačiau ir teisėjai. Kristapas Porzingis netgi po rungtynių priėjo prie manęs ir atsiprašė už teisėjavimą“, – sakė treneris.
NBA apžvalgininkas Marcas Steinas pranešė, jog Los Andželo „Lakers“ žvaigždei nustatytas dešinio kelio sumušimas. Slovėnijos krepšinio federacija oficialų atnaujinimą žada pateikti pirmadienį.
Aikštėje L. Dončičius visus 26 savo taškus pelnė pirmoje mačo pusėje. Jis taip pat atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 1 metimą ir suklydo 2 kartus.
Slovėnija pralaimėjo visas ketverias pasirengimo rungtynes. Kitas varžovas – Didžioji Britanija.
