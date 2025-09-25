„Riterius“ persekioja traumos

Liūdniausia situacija dėl M. Rutkovskio. Vidurio gynėjui įsipynęs futbolo batelio grifas raištelyje kainavo plyšusius kryžminius raiščius. Lietuvos jaunimo rinktinės gynėjas šiame sezone aikštėje nebepasirodys.
Trauma pasivijo ir triskart geriausią Lietuvos futbolininką A. Novikovą. Pastarasis galinio raumens traumą patyrė apšilinėdamas prieš rungtynes su „Kauno Žalgiriu“. Nors futbolininkas žengė į aikštę, tačiau antrojo kėlinio pradžioje buvo pakeistas, o dvikovą su Vilniaus „Žalgiriu“ stebėjo iš tribūnų.
Dar vienas svarbus komandai žaidėjas A. Pierino laukia gydytojų sprendimo, kada galės sugrįžti. Brazilas praleido paskutines dvejas A lygos rungtynes.
