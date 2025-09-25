Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Riterius“ persekioja traumos

2025-09-25 20:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 20:42

Svarbiausiam sezono etapui besiruošiantys „Riteriai“ priversti tą daryti be svarbių žaidėjų: Arvydo Novikovo, Milano Rutkovskio ir Arthuro Pierino. Visi trys treniruotėse nedalyvauja dėl patirtų traumų.

Arvydas Novikovas | Vytauto Kuralavičiaus nuotr.

Svarbiausiam sezono etapui besiruošiantys „Riteriai“ priversti tą daryti be svarbių žaidėjų: Arvydo Novikovo, Milano Rutkovskio ir Arthuro Pierino. Visi trys treniruotėse nedalyvauja dėl patirtų traumų.

REKLAMA
0

Liūdniausia situacija dėl M. Rutkovskio. Vidurio gynėjui įsipynęs futbolo batelio grifas raištelyje kainavo plyšusius kryžminius raiščius. Lietuvos jaunimo rinktinės gynėjas šiame sezone aikštėje nebepasirodys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trauma pasivijo ir triskart geriausią Lietuvos futbolininką A. Novikovą. Pastarasis galinio raumens traumą patyrė apšilinėdamas prieš rungtynes su „Kauno Žalgiriu“. Nors futbolininkas žengė į aikštę, tačiau antrojo kėlinio pradžioje buvo pakeistas, o dvikovą su Vilniaus „Žalgiriu“ stebėjo iš tribūnų.

Dar vienas svarbus komandai žaidėjas A. Pierino laukia gydytojų sprendimo, kada galės sugrįžti. Brazilas praleido paskutines dvejas A lygos rungtynes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų