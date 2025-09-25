A lygos turo anonsas: svarbios dvikovos dėl medalių

Gargždų „Banga“ – Telšių „Džiugas“. Rugsėjo 26 dieną, 18.30 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:0, 0:0.
Gargždiškių pergalė leistų atgaivinti intrigą kovoje dėl 6-osios vietos.
„Banga“ savo sąskaitoje turi 32 taškus bei žengia aštunta, nuo 6–7 pozicijas užimančių oponentų atsilikdama 6 taškais. Įprastai gargždiškiai savo sirgalių akivaizdoje žaidžia sėkmingai, tačiau per pastarąsias ketverias rungtynes iškovotas vos vienas taškas bei nepelnyta nė vieno įvarčio. Penktadienio dvikovoje vyr. treneris Davidas Afonso negalės verstis dviem diskvalifikuotais žaidėjais – Valdu Antužiu bei Helderiu Martinsu. Pralaimėjus namuose, pasivyti „Džiugą“ turnyro lentelėje praktiškai nebus įmanoma.
Džiugiečiai tarpusavio rungtynėse atsilieka nuo „Bangos“ – per 19 dvikovų Lietuvos čempionate pasiektos vos trys pergales. Tiesa, visais laimėjimais Žemaitijos sostinės atstovai džiaugėsi svečiuose. Strategas Andrius Lipskis po akistatos su „Kauno Žalgiriu“ pasidžiaugė tuo, jog, likus septyniems turams, „Džiugas“ užsitikrino išlikimą kitam sezonui. Daugiau aiškumo dėl telšiškių galimybių teoriškai pasigrumti dėl vietų tarptautinėse varžybose bus žinoma sekmadienio vakare. Penktadienį Gargžduose nepasirodys diskvalifikuotas gynėjas Valentino Vermeulenas.
FA „Šiauliai“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugsėjo 27 dieną, 16 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 0:1, 2:0.
„Riteriai“ šiemet nėra pats dėkingiausias varžovas šiauliečiams.
Saulės miesto atstovai, suprasdami savo situaciją turnyro lentelėje ir iškritę iš taurės varžybų, žaidžia gerą atkarpą. „Džiugas“ ir „Panevėžys“ atsiliko, tad kova dėl bronzos tęsis su Marijampolės „Sūduva“ bei Vilniaus „Žalgiriu“. Abi pastarosios komandos tarpusavyje susigrums pirmadienį, tad šiauliečiai deficitą nuo marijampoliečių gali sumažinti iki minimalaus. Savaitgalio dvikovą dėl diskvalifikacijos turės praleisti estas Nikita Komissarovas, nemažai šeimininkų atakose priklausys ir nuo to, kokio rimtumo traumą Alytuje patyrė puolimo lyderis Eligijus Jankauskas.
Vyr. trenerio poste Gintautas Vaičiūnas vis dar yra pasiekęs tik vieną pergalę, tačiau laimėjimas prieš tiesioginį konkurentą leidžia laikytis 9-oje vietoje. Savo ruožtu rugpjūčio 10-ąją pastarąjį sykį 3 taškus įsirašiusi Alytaus DFK „Dainava“ stringa bei atsilieka tašku. Iš pirmo žvilgsnio „Riterių“ šansai pastaruoju metu žaidžiant be pagrindinio gynėjo Arthuro Pierino ir Arvydo Novikovo atrodo prastai, tiesa, šiame sezone visi komandų tarpusavio susitikimai būdavo atkaklūs.
Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugsėjo 29 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 2:2, 0:1.
Pirmadienį Marijampolėje stos į kovą dvi dažniausiai lygiosiomis žaidžiančios komandos.
Sudėtingos atkarpos metu po nesėkmės taurėje „Sūduva“ pasigerino savo situaciją – pergalė Gargžduose bei dramatiškos lygiosios Kaune leidžia turėti iniciatyvą. Iki 34-ojo turo pradžios Marijampolės klubas 4 taškais lenkia du varžovus ir, nugalėjęs čempioną namuose, gali jam suduoti itin rimtą smūgį lenktynėse dėl bronzos. Atidėtame mače trečiadienį į rikiuotę grįžo ne vienas labai svarbus futbolininkas, visgi, artėjančioje svarbioje kovoje vyr. treneris Donatas Vencevičius versis be poros diskvalifikuotų žaidėjų – Amadou Sabo bei Naurio Petkevičiaus.
Savo sirgalių akivaizdoje „Žalgiris“ su marijampoliečiais įprastai neužsikerta, tačiau kelionės į varžovų stadioną – kita istorija. Per pastarąsias penkerias rungtynes Marijampolėje vilniečiai džiaugėsi vos vienu laimėjimu. Įdomu tai, kad jau spalio 1 dieną gali tapti aišku, jog žalgiriečiai titulo neapgins ir jis atiteiks kitai komandai. Tai – rimčiausias iššūkis naujajam strategui Rolandui Džiaukštui, kuris reikšmingą dvikovą pasitiks be diskvalifikuoto dešiniojo krašto gynėjo Joriso Moutachy.
Kauno rajono „Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“. Spalio 1 dieną, 19 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 1:2, 1:2.
Lyderiai gali praktiškai užsitikrinti pirmąjį klubo istorijoje titulą.
„Hegelmann“ ekipa visą šį sezoną neįkrito į ne vieną duobę ir po trejų nelaimėtų rungtynių serijos iškovojo dvi sudėtingas pergales prieš varžovus, su kuriais kiekvienas barsto taškus. Tai mėlynai baltus labai priartino prie antrojo iš eilės sidabro, tačiau kova dėl aukso tęsiasi – nugalėjus trečiadienį, deficitą nuo „Kauno Žalgirio“ galima sumažinti iki 5 taškų. Tiesa, per dešimt pastarųjų rungtynių Lietuvos čempionate Andriaus Skerlos kariauna iškovojo vos vieną pergalę. Apie mėnesį Kauno rajono klubui nepadeda tik saugas Artemas Ščedras.
Komandos Lietuvos futbolo A lygoje susitiks 20-ąjį kartą, tačiau iki tol „Hegelmann“ futbolininkai nė karto neišsaugojo „sausų“ vartų. Kita vertus, per 19 dvikovų žalgiriečiai patys tik du sykius nepraleido įvarčio. Jei „Kauno Žalgiris“ tarpusavio dvikovose pratęs pergalių seriją iki keturių, komandas turnyro lentelėje skirs 11 taškų praraja – laiko klausimas, kada Eivino Černiausko kariauna maudysis šampano pursluose. Trečiadienio dvikovoje svečiams negalės padėti diskvalifikuotas Divine‘as Naah.
„Panevėžys“ – Alytaus DFK „Dainava“. Spalio 1 dieną, 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1, 2:0, 3:0.
Panevėžiečiai namuose oponentus priims po sekmadienį įvyksiančio taurės finalo.
Per pastarąsias trejas rungtynes „Panevėžys“ sukrapštė vos tašką, visose dvikovose kapituliuodamas praleidžiant įvarčius nuo 80-osios minutės. Jei Rolando Vrabeco kariauna laimės antrąją taurę klubo istorijoje, esminis sezono tikslas pasiektas. Pralaimėjus, teks griebtis šiaudo ir bandyti patekti į pirmąjį ketvertą, o norint ten atsidurti – pirmenybes reikia užbaigti pergalių serija. Tarpusavio dvikovų istorija „Panevėžiui“ klostosi nepriekaištingai, kadangi per 15 ankstesnių akistatų nepatirtas nė vienas pralaimėjimas.
Alytaus klubui trečiadienio susitikimas, atrodo, palankus įsirašyti bent jau tašką, kadangi varžovas gali būti demotyvuotas arba atsipalaidavęs. Praėjusiais metais dzūkai tuo pasinaudojo Gargžduose, kai „Banga“ laimėjo taurę. DFK „Dainava“ vairininkas Mergenas Orazovas registravo pastarajai dvikovai vieną lyderių Artiomą Baftalovskį, tad po beveik dviejų savaičių galima tikėtis ir dar vieno kito sugrįžimo. Panevėžyje dainaviečiams tikrai nepadės diskvalifikuotas Juozas Lubas.
