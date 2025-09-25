„Hegelmann klubas žvelgia į finalą: „Tikime, kad šiemet pagaliau perlaušime“

Finalo rungtynėse centriniame Jonavos stadione susitiks Kauno rajono „Hegelmann“ bei FK „Panevėžio“ futbolininkai. Susitikimas startuos 16 valandą, bilietus į jį įsigyti galite paspaudę čia.
Dvikovą tiesiogiai taip pat transliuos LRT PLIUS kanalas ir portalas LRT.lt.
Kauno rajono komandai tai bus jau trečiasis kartas finale. Ten jie jau buvo 2022-aisiais ir 2024-aisiais, tačiau abu kartus patyrė pralaimėjimus ir laimėtojų medalių dar neturi.
„Reikia koncentruotis į ateinančias rungtynes. Tai bus mums trečias kartas finale, turime jau patirties kaip klubas, kaip organizacija, aš kaip treneris. Darysime viską, kad šis kartas būtų tas.
Neturi galimybės suklysti ir abi komandos tai žino. Žaidėjams tai irgi neeilinės rungtynės, tai yra ir dėl patekimo į Europą. Ar tai pridės papildomos motyvacijos? Manau, kad jie ir taip bus motyvuoti, kaip ir mes. Tai yra kova dėl trofėjaus ir čia yra svarbiausias dalykas.
Pamenu save prieš pirmą finalą, prieš antrą finalą ir žinau, koks aš esu dabar. Komanda tikrai pasitiki savimi, turėjome sunkią savaitę ir manau, kad mes ją įveikėme labai gerai“, – apie pasirengimą finalinėms rungtynėms pasakojo Kauno rajono klubo treneris Andrius Skerla.
Jam antrino ir komandos kapitonas Klaudijus Upstas.
„Grįžta toks deja vu jausmas. Privalome, turime naudoti šitą žodį, bet reikia rasti ir balansą, tikrai nesinori to deja vu jausmo patirti vėl.
Sekmadienį turėjome rungtynes su „Panevėžiu“, iki jų nebuvo visiškai jokių minčių apie finalą. Nepasakyčiau, kad gyvenome tomis finalo nuotaikomis, kai pernai galbūt jau po pusfinalio būtent taip ir buvo. Dabar stengiamės rasti kiek kitokį kampą.
Kiekvienos rungtynės yra skirtinga istorija, ar vakar laimėjai, ar pralaimėjai, šiandien viskas prasideda iš naujo. Visos rungtynės startuoja 0:0 ir viskas priklauso tik nuo tavęs“, – dėstė komandos senbuvis.
Šiais metais „Hegelmann“ klubas ne sykį demonstravo pavyzdinį charakterį ir lemiamus įvarčius mušdavo rungtynių pabaigose.
„Sunkumai užgrūdina, bet, ypač kaip rodo sezono pradžia, turėjome tokių rungtynių, kai reikėdavo rodyti charakterį atsiliekant. Manau, kad komanda tą charakterį turi ir svarbiais momentais mes nepalūžtame“, – kalbėjo A. Skerla.
Tą faktorių išskyrė ir K. Upstas.
„Imčiau visą sezoną, ką mes kartais išdarinėdavome gale rungtynių… Atrodo, ieškai to įvarčio ir nežinai, iš kur ir per kur turi jį susirasti, bet reikiamiausiu metu atsiranda lyderių.
Tai yra puiku, kai komandoje viskas yra pastatyta ne ant vieno ar trijų žmonių, o pakyla žaidėjai nuo suolelio ir daro skirtumą. Dabar turime ne tik lyderius, bet ir tuos, kurie sprendžia rungtynes“, – apie komandos draugus mintimis dalinosi K. Upstas.
Taurės finalo rungtynės pirmą kartą bus žaidžiamas Jonavos stadione. K. Upstas juokdamasis teigė, jog jam šis stadionas gali būti sėkmingesnis nei Dariaus ir Girėno, kur jis jau pralaimėjo du finalus.
„Dariaus ir Girėno stadione aš turbūt nesu laimėjęs nė vienerių rungtynių, kiek ten esu rungtyniavęs, nei prieš „Kauno Žalgirį“, nei taurės finaluose tai iš ten turbūt laimingas išvažiavęs nesu niekada. Galima pajuokauti, kad tas stadionas yra užkeiktas ar kažkas tokio, bet labiau norėjau žaisti Jonavoje, jei atvirai“, – su šypsena pasakojo gynėjas.
Savo ruožtu A. Skerla pridėjo, kad rungtynės nebūtinai gali baigtis per pagrindinį laiką, tad reikia pasiruošti ir kitiems variantams.
„Finalai yra tokios rungtynės, kad tu gali nelaimėti per 90 minučių. Abu prieš tai žaisti mūsų finalai buvo labai apylygiai, be kažkokios komandos pranašumo. Kai jau prasideda tas papildomas laikas, gali būti visko, taip pat ir baudiniai. Iki baudinių ateiti nesinorėtų, bet jei taip nutiktų, ruošiamės visiems variantams.
Iškovoti taurę svarbu ne tik klubui, svarbu ir man, kaip treneriui. Turiu pasakyti taip, komandą iki finalo aš privedžiau, dabar trūksta paskutinio žingsnio, kuris yra pats svarbiausias. Taip, iki ten ateiti irgi nėra lengva, bet tikiu, kad šiemet pagaliau perlaušime“, – užbaigė specialistas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!