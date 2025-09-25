Kalendorius
Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Ispanijos rinktinės treneris atkirto Hansi Flickui dėl Lamine`o Yamaliui skirto žaidimo krūvio kritikos

2025-09-25 20:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 20:41

Luisas De la Fuente itin aštriai sureagavo į „Barcelona“ trenerio Hansi Flicko priekaištus dėl Lamine'o Yamalio žaidimo krūvio Ispanijos rinktinėje.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

Luisas De la Fuente itin aštriai sureagavo į „Barcelona“ trenerio Hansi Flicko priekaištus dėl Lamine'o Yamalio žaidimo krūvio Ispanijos rinktinėje.

0

„Flickas kaltina, kad netinkamai naudojau Lamine`ą? Neprisimenu, ką jis sakė, ir, tiesą sakant, man tai visiškai nerūpi“, – atvirai pareiškė Ispanijos rinktinės treneris komentuodamas situaciją, kai L. Yamalis po rinktinių pertraukos sugrįžo į „Barcą“ su trauma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

H. Flickas prieš tai neslėpė nusivylimo dėl šios situacijos.

„Lamine`as atvyko į rinktinę jau jausdamas skausmą, treniruotis negalėjo, jam buvo leidžiami vaistai nuo skausmo, bet per dvejas rungtynes vis tiek išbėgo po 73 ir 79 minutes, nors abi jos buvo laimėtos trijų įvarčių skirtumu. Toks žaidėjo naudojimas – visiškai netoleruotinas“, – piktinosi „Barcelonos“ treneris, pabrėžęs, kad toks požiūris kenkia jaunųjų talentų ilgalaikei sveikatai.

L. De la Fuente pro akis nepraleido, kad tokie ginčai dažnai kyla prieš kiekvieną rinktinių pertrauką. Treneris pabrėžė, kad Ispanijos federacijos ir klubų kontaktas buvo nuolatinis, o Ispanijos rinktinės medicinos štabas bendradarbiavo su visais svarbiausiais „Barcelonos“ specialistais.

