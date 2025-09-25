Ispanijos rinktinės treneris atkirto Hansi Flickui dėl Lamine`o Yamaliui skirto žaidimo krūvio kritikos

„Flickas kaltina, kad netinkamai naudojau Lamine`ą? Neprisimenu, ką jis sakė, ir, tiesą sakant, man tai visiškai nerūpi“, – atvirai pareiškė Ispanijos rinktinės treneris komentuodamas situaciją, kai L. Yamalis po rinktinių pertraukos sugrįžo į „Barcą“ su trauma.
H. Flickas prieš tai neslėpė nusivylimo dėl šios situacijos.
„Lamine`as atvyko į rinktinę jau jausdamas skausmą, treniruotis negalėjo, jam buvo leidžiami vaistai nuo skausmo, bet per dvejas rungtynes vis tiek išbėgo po 73 ir 79 minutes, nors abi jos buvo laimėtos trijų įvarčių skirtumu. Toks žaidėjo naudojimas – visiškai netoleruotinas“, – piktinosi „Barcelonos“ treneris, pabrėžęs, kad toks požiūris kenkia jaunųjų talentų ilgalaikei sveikatai.
L. De la Fuente pro akis nepraleido, kad tokie ginčai dažnai kyla prieš kiekvieną rinktinių pertrauką. Treneris pabrėžė, kad Ispanijos federacijos ir klubų kontaktas buvo nuolatinis, o Ispanijos rinktinės medicinos štabas bendradarbiavo su visais svarbiausiais „Barcelonos“ specialistais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!