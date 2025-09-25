Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

M.Bamba keliasi į Jutą

2025-09-25 20:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 20:35

Jutos „Jazz“ ekipa pasiekė susitarimą su 27 metų 213 cm ūgio vidurio puolėju Mo Bamba.

M.Bamba rado naują klubą (Scanpix nuotr.)

Jutos „Jazz“ ekipa pasiekė susitarimą su 27 metų 213 cm ūgio vidurio puolėju Mo Bamba.

0

Aukštaūgis praėjusį sezoną užbaigė Naujojo Orleano „Pelicans“ klube ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 15 minučių pelnė 2,5 taško, atkovojo 6,3 kamuolio ir blokavo 0,8 metimo.

2018 metais M.Bamba NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 6 šaukimu Orlando „Magic“ ekipos, kurioje praleido pirmuosius 5 savo karjeros sezonus.

