M.Bamba keliasi į Jutą

Aukštaūgis praėjusį sezoną užbaigė Naujojo Orleano „Pelicans“ klube ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 15 minučių pelnė 2,5 taško, atkovojo 6,3 kamuolio ir blokavo 0,8 metimo.
2018 metais M.Bamba NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 6 šaukimu Orlando „Magic“ ekipos, kurioje praleido pirmuosius 5 savo karjeros sezonus.
The Utah Jazz and Mo Bamba have agreed to a deal, league sources told @hoopshype. The former sixth overall pick of the 2018 NBA Draft has averaged 6.8 points, 5.4 rebounds, and 1.3 blocks in seven NBA seasons combined with the Magic, 76ers, Clippers, Lakers, and Pelicans. pic.twitter.com/6sYOas62in— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 25, 2025
