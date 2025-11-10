 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Maxas Verstappenas Brazilijoje pagerino visų laikų „Formulės 1“ rekordą

2025-11-10 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 22:23

Sekmadienį „Interlagos“ trasoje (Brazilija) vykusiose „Formulės 1“ lenktynėse sirgaliai išvydo neįtikėtiną olando Maxo Verstappeno pasirodymą. „Red Bull“ pilotas po nesėkmės kvalifikacijoje startavo iš techninio aptarnavimo juostos, nes komanda nusprendė pakeisti tiek variklį, tiek pakabą.

Maxas Verstappenas | Scanpix nuotr.

Sekmadienį „Interlagos" trasoje (Brazilija) vykusiose „Formulės 1" lenktynėse sirgaliai išvydo neįtikėtiną olando Maxo Verstappeno pasirodymą. „Red Bull" pilotas po nesėkmės kvalifikacijoje startavo iš techninio aptarnavimo juostos, nes komanda nusprendė pakeisti tiek variklį, tiek pakabą.

0

„Red Bull“ sprendimas visiškai pasiteisino, nes M. Verstappenas lenktynėse buvo visiškai kitoks nei kvalifikacijoje, lenkė vieną varžovą po kito ir galiausiai iškovojo vietą ant podiumo, finišuodamas 3-ias.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Verstappenas Brazilijoje pagerino visų laikų „Formulės 1“ rekordą. Olandas vietas ant podiumo jau yra iškovojęs startuodamas iš 17-os skirtingų pozicijų (visos nuo 1 iki 10, taip pat 14, 15, 16, 17, 18, 20 ir techninio aptarnavimo juosta).

Max Verstappen has just become the driver who has finished on the podium from the most different positions in the history of Formula 1 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P14, P15, P16, P17, P18, P20 and the Pit Lane
by u/FerrariStrategisttt in formula1

Iki šiol M. Verstappenas visų laikų rekordą dalijosi su suomiu Kimiu Raikkonenu (podiumai startuojant iš 16 skirtingų pozicijų). Trečią vietą dabar dalijasi Rubensas Barrichello, Jacques Laffite ir Lewisas Hamiltonas (po 15).

M. Verstappenas taip pat yra visų laikų rekordininkas pagal pergales startuojant iš skirtingų pozicijų (10). Pernai olandas aplenkė Fernando Alonso (9).

