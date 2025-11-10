Maxas Verstappenas Brazilijoje pagerino visų laikų „Formulės 1“ rekordą

„Red Bull“ sprendimas visiškai pasiteisino, nes M. Verstappenas lenktynėse buvo visiškai kitoks nei kvalifikacijoje, lenkė vieną varžovą po kito ir galiausiai iškovojo vietą ant podiumo, finišuodamas 3-ias.
M. Verstappenas Brazilijoje pagerino visų laikų „Formulės 1“ rekordą. Olandas vietas ant podiumo jau yra iškovojęs startuodamas iš 17-os skirtingų pozicijų (visos nuo 1 iki 10, taip pat 14, 15, 16, 17, 18, 20 ir techninio aptarnavimo juosta).
Max Verstappen has just become the driver who has finished on the podium from the most different positions in the history of Formula 1 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P14, P15, P16, P17, P18, P20 and the Pit Lane
Iki šiol M. Verstappenas visų laikų rekordą dalijosi su suomiu Kimiu Raikkonenu (podiumai startuojant iš 16 skirtingų pozicijų). Trečią vietą dabar dalijasi Rubensas Barrichello, Jacques Laffite ir Lewisas Hamiltonas (po 15).
M. Verstappenas taip pat yra visų laikų rekordininkas pagal pergales startuojant iš skirtingų pozicijų (10). Pernai olandas aplenkė Fernando Alonso (9).
