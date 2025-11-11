Tragiška paieškų atomazga Vilniuje – rastas nuo praėjusios savaitės dingusio vyro kūnas

Pirmasis apie įvykį pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Kaip Eltai teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas, pareigūnams apie vyro (gim. 1995 m.) kūną, pastebėtą, Žaliųjų ežerų gatvėje, miškelyje, pranešė praeivis.
„Nėra požymių, kad asmens mirtis būtų smurtinė“, – teigė policijos atstovas.
Anot T. Bražėno, į policija dėl dingusio vyro artimieji kreipėsi praėjusią savaitę, lapkričio 5 dieną.
Pasak policijos atstovo, dingusio vyro paieškai buvo pasitelktas dronas, pareigūnams padėjo ugniagesiai, kurie apžiūrinėjo vandens telkinius.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
