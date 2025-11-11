 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška paieškų atomazga Vilniuje – rastas nuo praėjusios savaitės dingusio vyro kūnas

2025-11-11 14:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 14:54

Vilniuje antradienį rastas vyro, kuris buvo ieškomas nuo praėjusios savaitės, kūnas. Tai patvirtino sostinės policija.

Policija (nuotr. Elta)

Vilniuje antradienį rastas vyro, kuris buvo ieškomas nuo praėjusios savaitės, kūnas. Tai patvirtino sostinės policija.

REKLAMA
0

Pirmasis apie įvykį pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Kaip Eltai teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas, pareigūnams apie vyro (gim. 1995 m.) kūną, pastebėtą, Žaliųjų ežerų gatvėje, miškelyje, pranešė praeivis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nėra požymių, kad asmens mirtis būtų smurtinė“, – teigė policijos atstovas. 

Anot T. Bražėno, į policija dėl dingusio vyro artimieji kreipėsi praėjusią savaitę, lapkričio 5 dieną.

Pasak policijos atstovo, dingusio vyro paieškai buvo pasitelktas dronas, pareigūnams padėjo ugniagesiai, kurie apžiūrinėjo vandens telkinius. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Narkotikai BNS Foto
Siaubo filmas: po paauglio mirties sučiuptas nusikaltėlių tinklas, nuo kurio pašiurpo net specialistai (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų