  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimui bus pristatyta Ruginienės Vyriausybės programa

2025-09-10 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 06:10

Trečiadienį prasidėjus rudens Seimo sesijai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė parlamentarams pristatys naujosios Vyriausybės programą. 

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Trečiadienį prasidėjus rudens Seimo sesijai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė parlamentarams pristatys naujosios Vyriausybės programą. 

Kaip teigiama antradienį pristatytame dokumente, I. Ruginienės Vyriausybė įsipareigoja gynybai skirti ne mažiau nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Taip pat pabrėžiama, jog kartu su Šiaurės, Baltijos šalimis ir Lenkija ketinama stiprinti išorinės NATO ir Europos Sąjungos (ES) sienos saugumą ir gynybą, akcentuojamas siekis sukurti integruotą Baltijos gynybos liniją.

Naujosios Vyriausybės programoje numatyti ir planuojami ekonominiai pakeitimai, tarp kurių – planai laikinai stabdyti akcizo dyzelinui kėlimą, įvesti naują finansinio stabilumo mokestį bankams, didinti Kelių fondo finansavimą, peržiūrėti leistinas atsiskaitymo grynaisiais ribas ir tęsti atsinaujinančios energetikos šalyje plėtrą.

Naujosios Vyriausybės programoje, lyginant su buvusiu Gintauto Palucko Ministrų kabinetu, esama ir pokyčių – pavyzdžiui, pažymima, kad su Kinija bus siekiama atkurti santykius iki tokio diplomatinio lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse.

Tiesa, viešoje erdvėje kilo klausimų, kodėl naujajame dokumente nebeliko nuostatos, jog Kinija kelia rimtus iššūkius Lietuvai, o jos partnerystė su Rusija yra grėsmė. Tokios formuluotės buvo įrašytos G. Palucko Vyriausybės programoje.

Po dokumento pateikimo Vyriausybės programą svarsto Seimo frakcijos ir parlamento komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerę ar ministrą atsakyti į klausimus dėl Vyriausybės programos.

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Vyriausybės programos pateikimo Seimas savo posėdyje turi apsvarstyti pateiktą dokumentą. Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma pritaria jos programai. Vėliau Vyriausybės nariai turi prisiekti Seime.

Jeigu Vyriausybės programai būtų nepritarta arba ji būtų grąžinta patobulinti, naujai redaguotas dokumentas Seimui turėtų būti pateiktas per 10 dienų, o jo svarstymo procedūra kartojama iš naujo.

Jei Seimas du kartus iš eilės nepritartų naujai sudarytos Vyriausybės programai, Ministrų kabinetas privalėtų atsistatydinti.

ELTA primena, kad antradienį prezidentas Gitanas Nausėda antradienį patvirtino nepilnos sudėties Vyriausybę – be aplinkos ir energetikos ministrų. Tiesa, į šiuos postus pasiūlyti laikinasis Aplinkos ministerijos vadovas Povilas Poderskis ir teisininkas Mindaugas Jablonskis trečiadienį planuoja susitikti su šalies vadovu.

