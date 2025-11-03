Olekas mano, kad Lietuva turėtų ratifikuoti Stambulo konvenciją

„Man atrodo, kad taip, reikia (ratifikuoti – ELTA). Lietuva yra pasirašiusi ir mes esame dalis to demokratinio pasaulio, kuris nori gyventi, užtikrinant visas žmonių teises ir sprendžiant jų problemas. Tai, aš manau, kad ratifikavimas yra vienas iš tų būdų“, – pirmadienį LRT radijui sakė J. Olekas.
„Man atrodo, kad mes turime neužmerkti akių prieš tas problemas, kurios egzistuoja, o kaip tik pasistengti surasti sprendimo būdus. Tai Stambulo konvencija yra vienas iš tų sprendimo būdų“, – akcentavo jis, kritikuodamas kaimyninės Latvijos parlamento sprendimą pasitraukti iš šios konvencijos.
Klausiamas, kaip vertina šio Seimo galimybes patvirtinti minėtą dokumentą, J. Olekas užsiminė, jog balsavimas dėl būsimo partnerystės įstatymo leis įsivertinti ir potencialią parlamentarų paramą Stambulo konvencijos ratifikavimui.
„Pažiūrėsime. Dabar sprendžiame biudžeto problemas, išsispręsime šitas problemas, užregistruos partnerystės įstatymą, po to kalbėsime, matysime“, – dėstė J. Olekas.
„Galbūt partnerystės įstatymo svarstymas bus vienas iš tokių būdų, kada galėsime pasitikrinti savo turimą daugumą šiuo klausimu“, – svarstė jis.
Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo priimta 2011 m. Lietuvą šį dokumentą pasirašė 2013 m. birželį, tačiau iki šiol Seimas konvencijos nėra ratifikavęs.
Konstitucinis Teismas (KT) praėjusių metų kovą nutarė, jog Stambulo konvencija neprieštarauja Konstitucijai.
KT, vertindamas Stambulo konvencijos nuostatas, pabrėžė, kad dokumentą ratifikavusios šalys įsipareigoja apsaugoti asmenį nuo smurto, nepaisant asmens lyties, asmeniui priskiriamų stereotipinių tam tikrai lyčiai visuomenės dalies nuomone būdingų vaidmenų, elgsenos, veiklos, bruožų, lytinės tapatybės.
Teismas byloje dėl Stambulo konvencijos atitikties Konstitucijai nurodė, kad minimu dokumentu nėra siekiama keisti konstitucinės šeimos sampratos.
