Seimas svarstys siūlymą padidinti komitetų narių skaičių

Antradienį už tai numatančias Seimo statuto pataisas po pateikimo balsavo 82 parlamentarai, niekas nebuvo prieš, 2 susilaikė.
Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK), o plenarinėje salėje jis vėl atsiras lapkričio 11 d.
Statuto pataisomis siekiama užtikrinti visų frakcijų ir Mišrios parlamentarų grupės proporcinį atstovavimą komitetuose. Jomis J. Olekas pasiūlė spręsti spalio pradžioje susiklosčiusią situaciją, kai, pasikeitus komitetų sudėčiai, Mišrios Seimo narių grupės atstovai negalėjo pasirinkti darbo norimame komitete.
Kaip akcentuoja J. Olekas, Konstitucija įpareigoja Seimą, sudarant struktūrinius padalinius, užtikrinti proporcinio atstovavimo principą.
Tikimasi, kad priėmus Statuto pakeitimus Seimo nariai turės daugiau galimybių pasirinkti norimą komitetą.
Galiojančiame Statute nustatyta, kad Seimo komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 parlamentarų pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.
Tiesa, yra dvi išimtys – Europos reikalų ir Ateities komitetai yra didesni, nes ten gali dirbti ir kitų komitetų nariai.
ELTA primena, kad spalio mėnesį keičiantis komitetų sudėčiai Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica neteko galimybės dirbti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK). Jo vietą šiame komiteto užėmė „aušrietis“ Aidas Gedvilas.
Seimo opozicijai ir Mišriai parlamentarų grupei išreiškus nepasitenkinimą tokiais pokyčiais, J. Olekas pažadėjo parengti Statuto pataisas dėl komitetų narių skaičiaus padidinimo.
