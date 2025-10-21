Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas svarstys siūlymą padidinti komitetų narių skaičių

2025-10-21 17:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 17:57

Parlamentarai svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko siūlymą padidinti maksimalų parlamentarų skaičių komitetuose – nuo 13 iki 14 narių.

Juozas Olekas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Parlamentarai svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko siūlymą padidinti maksimalų parlamentarų skaičių komitetuose – nuo 13 iki 14 narių.

REKLAMA
0

Antradienį už tai numatančias Seimo statuto pataisas po pateikimo balsavo 82 parlamentarai, niekas nebuvo prieš, 2  susilaikė. 

Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK), o plenarinėje salėje jis vėl atsiras lapkričio 11 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Statuto pataisomis siekiama užtikrinti visų frakcijų ir Mišrios parlamentarų grupės proporcinį atstovavimą komitetuose. Jomis J. Olekas pasiūlė spręsti spalio pradžioje susiklosčiusią situaciją, kai, pasikeitus komitetų sudėčiai, Mišrios Seimo narių grupės atstovai negalėjo pasirinkti darbo norimame komitete.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip akcentuoja J. Olekas, Konstitucija įpareigoja Seimą, sudarant struktūrinius padalinius, užtikrinti proporcinio atstovavimo principą.

REKLAMA

Tikimasi, kad priėmus Statuto pakeitimus Seimo nariai turės daugiau galimybių pasirinkti norimą komitetą. 

Galiojančiame Statute nustatyta, kad Seimo komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 parlamentarų pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.

Tiesa, yra dvi išimtys – Europos reikalų ir Ateities komitetai yra didesni, nes ten gali dirbti ir kitų komitetų nariai.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad spalio mėnesį keičiantis komitetų sudėčiai Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica neteko galimybės dirbti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK). Jo vietą šiame komiteto užėmė „aušrietis“ Aidas Gedvilas.

Seimo opozicijai ir Mišriai parlamentarų grupei išreiškus nepasitenkinimą tokiais pokyčiais, J. Olekas pažadėjo parengti Statuto pataisas dėl komitetų narių skaičiaus padidinimo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų