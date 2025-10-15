Seimo pirmininkas nemano, kad socialdemokratai nesprendžia problemų koalicijoje

Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai pareiškus, kad jei socialdemokratai nuspręstų nebedirbti su „Nemuno aušra“, daugelis vidaus politikos problemų „atkristų natūraliai“.
„Nesutinku, nes problemos, kurios buvo kilusio dėl to, kad ir prezidentas turėjo savo nuomonę dėl ministrų paskyrimo, jos aktualizavosi. Pasiūlytiems sprendimo variantams ypač nepritarė kultūros bendruomenė. Mes atliepėme tą kultūrininkų pageidavimą ir reikalavimą dėl ministerijos. Man atrodo, kad ta problema, sakykime, iš esmės išspręsta“, – Žinių radijui trečiadienį sakė parlamento vadovas.
„Dabar pagrindinis klausimas, prie kurio mes koncentruojamės, pradėjus funkcionuoti naujajai dvidešimtajai vyriausybei – kitų metų biudžetas. (...) Man atrodo, kad mes kaip tik labai aiškiai sprendžiame tas problemas, kurios yra svarbiausios“, – teigė jis.
Dauguma solidi
Kaip rašė BNS, prezidentas praėjusį penktadienį pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną.
Šalies vadovas tuomet teigė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.
R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
„Mūsų pagrindinis uždavinys yra įgyvendinti įsipareigojimus Lietuvos žmonėms. (...) Tam reikalingi atitinkami balsai Seime, ir mes juos turime užsitikrinti, suformuodami koaliciją. O kad vieno asmens kažkokie pasisakymai būna netinkami, tai mes tą labai aiškiai pabrėžėme ir sakėme savo pozicijas, priėmėme tam tikrus sprendimus, bet negalime kolektyviai paneigti, kad kiti žmonės negali dirbti ir ir tarnauti taip, kaip jais pasitikėjo Lietuvos žmonės“, – sakė J. Olekas.
„Tai mes tą daugumą turime, man atrodo, kad ji yra pakankamai solidi ir ruošiamės savo įsipareigojimus įvykdyti“, – pridūrė jis.
Po R. Žemaitaičio pareiškimo ir kultūros bendruomenės protestų LSDP šeštadienį nusprendė perimti Kultūros ministeriją, o premjerė Inga Ruginienė geriausia kandidate užimti postą įvardijo Seimo narę socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. Ši jau buvo paskirta prieš įvykusius mainus su „aušriečiais“.
Po socdemų sprendimo protestus inicijuojanti Kultūros asamblėja parašė, kad jos tikslas nekinta – atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
„Nemuno aušrai“ teks susitaikyti
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad bus išpildytas kultūros bendruomenės pageidavimas, jog „Nemuno aušra“ nerinktų ne tik kultūros ministro, bet kad jos atstovų nebūtų ir šio ministro politinėje komandoje.
Tuo metu R. Žemaitaitis pareiškė, kad jo vadovaujamos partijos gali nebelikti valdančiojoje koalicijoje, jei bus pradėtos kelti sąlygos, kad Kultūros ministerijos politinė komandoje nebūtų „aušriečių“ atstovų.
Vėliau „aušriečiai“ tvirtino, kad jų partija Ingai Ruginienei pateikė kandidatą į kultūros ministrus, tačiau premjerės patarėjas tai neigia ir pažymi ministrę pirmininkę pačią ieškosiant vadovo šiai ministerijai.
„Nebėkime pirma traukinio. Praeis kelios dienos ir turėsime konkrečią pavardę. Ministrė pirmininkė turi keletą pavardžių ir tai nebus atsitiktinis žmogus, o pasiruošęs tą darbą atlikti ir priimtinas tiek politinei, tiek kultūrinei visuomenei. Neabejoju, kad problema bus pozityviai išspręsta“, – teigė J. Olekas.
Pasak Seimo pirmininko, „Nemuno aušrai“ teks susitaikyti su sprendimu dėl Kultūros ministerijos perėmimo.
„Mes visi turime susitaikyti. Čia ne „aušriečių“, o bendras koalicijos sprendimas, kaip išeiti iš dabartinės situacijos. (...) Mums reikia žmonių pasitikėjimo, o jo dalis buvo prarasta dėl ankstesnio, galbūt ne visai pasirengusio kandidato“, – sakė parlamento vadovas.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
