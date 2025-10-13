Naujame Seimo energetikos komitete siūloma leisti dirbti ir kitų komitetų nariams

Praėjusią savaitę jis įregistravo tokį pasiūlymą Seime svarstomoms Statuto pataisoms.
Jei parlamentarai pritartų, į naujo komiteto veiklą galėtų įsitraukti visi jame norintys dirbti Seimo nariai, neapsiribojant Statuto nuostata, kad komitetą gali sudaryti ne daugiau kaip 13 Seimo narių.
Šiuo metu toks principas taikomas sudarant Europos reikalų ir Ateities komitetus.
J. Oleko pasiūlytas projektas numato, kad Energetikos ir darnios plėtros komitetas sudaromas pagal proporcinį frakcijų atstovavimo principą. Konkretus komiteto narių skaičius ir sudėtis būtų tvirtinami Seimo nutarimu. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininko pavaduotojų skaičių nustatytų parlamentas.
Pasak J. Oleko, Seimo nariai turėtų galimybę Energetikos ir darnios plėtros komitete diskutuoti ir spręsti prioritetinės svarbos klausimus platesnėje komiteto sudėtyje.
„Šių dienų geopolitiniame kontekste Lietuvos energetikai ir jos kritinei infrastruktūrai, kuri yra sudedamoji nacionalinio saugumo dalis, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys visuose instituciniuose lygmenyse, įskaitant ir Seime“, – savo pasiūlymą argumentuoja J. Olekas.
Kaip ELTA jau skelbė, Seimas svarsto Statuto pataisas, numatančias energetikai skirto naujo komiteto įkūrimą.
Naujo komiteto steigimo iniciatyvą Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) paprašė įvertinti ekspertų.
Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis Energetikos ir darnios plėtros komitetas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!