Naujame Seimo energetikos komitete siūloma leisti dirbti ir kitų komitetų nariams

2025-10-13 12:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 12:55

 Naują Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetą pasiūlęs įsteigti parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo leisti jame dirbti ir kitų komitetų nariams.

Juozas Olekas (nuotr. stop kadras)

 Naują Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetą pasiūlęs įsteigti parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo leisti jame dirbti ir kitų komitetų nariams.

2

Praėjusią savaitę jis įregistravo tokį pasiūlymą Seime svarstomoms Statuto pataisoms.

Jei parlamentarai pritartų, į naujo komiteto veiklą galėtų įsitraukti visi jame norintys dirbti Seimo nariai,   neapsiribojant Statuto nuostata, kad komitetą gali sudaryti ne daugiau kaip 13 Seimo narių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu toks principas taikomas sudarant Europos reikalų ir Ateities komitetus.

J. Oleko pasiūlytas projektas numato, kad Energetikos ir darnios plėtros komitetas sudaromas pagal proporcinį frakcijų atstovavimo principą. Konkretus komiteto narių skaičius ir sudėtis būtų tvirtinami Seimo nutarimu. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininko pavaduotojų skaičių nustatytų parlamentas.

Pasak J. Oleko, Seimo nariai turėtų galimybę Energetikos ir darnios plėtros komitete diskutuoti ir spręsti prioritetinės svarbos klausimus platesnėje komiteto sudėtyje.

„Šių dienų geopolitiniame kontekste Lietuvos energetikai ir jos kritinei infrastruktūrai, kuri yra sudedamoji nacionalinio saugumo dalis, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys visuose instituciniuose lygmenyse, įskaitant ir Seime“, – savo pasiūlymą argumentuoja J. Olekas. 

Kaip ELTA jau skelbė, Seimas svarsto Statuto pataisas, numatančias energetikai skirto naujo komiteto įkūrimą.

Naujo komiteto steigimo iniciatyvą Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) paprašė įvertinti ekspertų. 

Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis Energetikos ir darnios plėtros komitetas.

