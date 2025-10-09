Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas: finansų ministrui padirbėjus biudžeto projektas tenkins koalicijos partnerius

2025-10-09 16:52 / šaltinis: BNS
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad koalicijos taryba po diskusijų rado sutarimą dėl kitų metų valstybės biudžeto projekto.

„Po ilgų diskusijų radom sutarimą, finansų ministrui šiek tiek padirbėjus bus projektas, kuris tenkins koalicijos partnerių numatytus įsipareigojimus, kurie surašyti ir koalicinėje sutartyje, ir Vyriausybės programoje“, – žurnalistams po valdančiųjų koalicinės tarybos posėdžio ketvirtadienį sakė Seimo pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, biudžeto projektas Seimui bus pateiktas spalio 17 dieną.

J. Olekas teigė, kad diskusijų buvo dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo, padidinat lėšas, apmokamas už valstybės draudžiamus asmenis. 

„Tokių dalykų yra, didesnio, spartesnio tų lėšų panaudojimo klausimas, bet turime laikytis finansinio tvarumo ir tiek, kiek galim, teisingiau paskirstyti“, – sakė jis. 

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog svarstant prioritetines sritis buvo rastas bendras sutarimas.

„Kaip ir esu jau minėjęs ne kartą, visi koalicijos partneriai iš tikrųjų supranta, kad finansavimas gynybai yra prioritetas. Socialinės sritys irgi yra prioritetas ir spartesnis kelių tiesimas – tai trys pagrindiniai prioritetai ir visi koalicijos partneriai visiškai vienširdiškai dėl to sutaria“, – po susitikimo žurnalistams sakė ministras.

„Iš tiesų visi turi savo siūlymus, matymus, bet visi supranta, kad reikia rasti kompromisą ir tas kompromisas ir buvo rastas. Tai šiandien didžiąja dalimi buvo rastas“, – pridūrė jis. 

Susitikime diskutuota ir dėl pareigūnų, pedagogų, kultūros darbuotojų, Valstybinio kelių fondo.

„Kelių fondas susideda iš tokių, kur jis gali būti panaudotas, valstybiniai, savivaldybių keliai, tai santykis, proporcija, kaip tos lėšos turėtų keliauti. (...) Dalis regioninių kelių buvo perduota savivaldybėms, tų kelių priežiūrai reikalingos papildomos lėšos, bent jau šitam projekte yra ne didelis (augimas – BNS), gal norėtume didesnio lėšų augimo, bet jis yra, ir manau ir toliau išliekant augimui mes tas problemas galėsime išspręsti“, – sakė J. Olekas. 

