Olekas įvertino Žemaitaičio retoriką: nesu jo mokytojas, kad turėčiau perauklėti

„Visada pasakau žmonėms tai, ką aš galvoju (...). Bet aš nesu nei pono Žemaitaičio, nei ko nors kito mokytojas, kuris turėčiau perauklėti. Todėl, kad manau, jog kiekvienas turime savo kalbėjimo stilių. Bet dar kartą kviečiu visus kalbėti taip, kad galėtume susikalbėti“, – pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio sakė J. Olekas.
„Manau, kad pagarbus elgesys visiems, visada yra tinkamas. Kai mes girdime nepagarbų kalbėjimą, tai tada, aš manyčiau, kad to nereikėtų vieniems ir kitiems. (...) Aš manau, kad mes tikrai galime puoselėti Lietuvoje diskusijų, pokalbių kultūrą ir tuo būdu, neįžeisdami vieni kitų surasti geriausius sprendimus“, – akcentavo parlamento vadovas.
ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.
Sekmadienį kultūrininkai rengė įspėjamąjį streiką, prieš kurį laiką vyko ir protestas prie Prezidentūros. Taip pat platinama ir peticija – ją jau pasirašė per 79 tūkst. žmonių.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
Nerimstančius kultūrininkus R. Žemaitaitis išvadino rėksniais – įspėjamajame streike dalyvavusius aktyvistus vadino „baubiančiais veikėjais“, kalbėjo apie veikiančias „blogio jėgas“ bei ragino žmones „saugotis laukinių“. Savo ruožtu socialdemokratų lyderiai paragino koalicijos kolegą neįžeidinėti piliečių.
„Raginame kolegą R. Žemaitaitį pasiploninti liežuvį. Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – išplatintame pranešime teigė socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Svarstant, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją, valdantieji kol kas oficialiai nesutarė dėl dar vienų ministerijų mainų, tačiau tokia opcija neatmetama. Apie galimybę keistis ministerijomis užsiminė ir Prezidentūra.
