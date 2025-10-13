Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo pirmininkas Juozas Olekas – ligoninėje

2025-10-13 11:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 11:10

Seimo pirmininkas Juozas Olekas, sunegalavus sveikatai, buvo paguldytas į ligoninę, pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas, sunegalavus sveikatai, buvo paguldytas į ligoninę, pranešė naujienų portalas „Delfi".

„Seimo Pirmininkas dėl infekcijos paguldytas į ligoninę“, – portalui teigė J. Oleko patarėja Gitana Letukienė.

Ji taip pat pridūrė, kad Seimo pirmininko būklė šiuo metu yra stabili.

Kaip skelbia „Delfi“, Seimo pirmininko pareigose J. Oleką, jam sergant, pavaduos socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė, Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė

ELTA primena, kad socialdemokratas J. Olekas šių metų rugsėjo 11 d. buvo išrinktas Seimo pirmininku.

Šiuo metu parlamentarui yra 69 metai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

jūs ten visi nusibaigsit nuo pokštų vald
2025-10-13 11:36
pribaigs jus žemaitkelnis...ir dar sako,kad iš jo negalima šaipytis.O jis?skaitau l-rytą,pasirdo,kad atiduota soc,ministerija ir tas blėdnius prokremliškas Jakeliūna s bus ministru vietoj Jūratės Z. Pasirodo,tai pokštas..taip nupušėlis žemaitkelnis sako,kad pokštauja,ar laikas vyriausybėj pokštauti dabar,kai je metus laiko formuojama.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
