TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo pirmininkas Juozas Olekas išleistas iš ligoninės

2025-10-14 16:21 / šaltinis: BNS
2025-10-14 16:21

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas antradienį išleistas iš Santaros klinikų Vilniuje.

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Čia jis gydytas nuo penktadienio, kai buvo paguldytas dėl infekcijos.

„Pagerėjus būklei Seimo pirmininkas šiandien išvyksta iš ligoninės“, – antradienį BNS sakė parlamento vadovo patarėja Gitana Letukienė.

Trečiadienį J. Olekas turėtų dalyvauti Seimo valdybos posėdyje, numatytas jo susitikimas su Lenkijos ambasados laikinuoju reikalų patikėtiniu.

