Seimo pirmininkas Juozas Olekas išleistas iš ligoninės

Čia jis gydytas nuo penktadienio, kai buvo paguldytas dėl infekcijos.
„Pagerėjus būklei Seimo pirmininkas šiandien išvyksta iš ligoninės“, – antradienį BNS sakė parlamento vadovo patarėja Gitana Letukienė.
Trečiadienį J. Olekas turėtų dalyvauti Seimo valdybos posėdyje, numatytas jo susitikimas su Lenkijos ambasados laikinuoju reikalų patikėtiniu.
