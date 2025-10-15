Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo pirmininkas nemano, kad socialdemokratai nesprendžia problemų koalicijoje

2025-10-15 08:23 / šaltinis: BNS
2025-10-15 08:23

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nesutinkantis, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nesprendžia kylančių problemų koalicijoje.

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nesutinkantis, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nesprendžia kylančių problemų koalicijoje.

REKLAMA
5

Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai pareiškus, kad jei socialdemokratai nuspręstų nebedirbti su „Nemuno aušra“, daugelis vidaus politikos problemų „atkristų natūraliai“.

„Nesutinku, nes problemos, kurios buvo kilusio dėl to, kad ir prezidentas turėjo savo nuomonę dėl ministrų paskyrimo, jos aktualizavosi. Pasiūlytiems sprendimo variantams ypač nepritarė kultūros bendruomenė. Mes atliepėm tą kultūrininkų pageidavimą ir reikalavimą dėl ministerijos. Man atrodo, kad ta problema, sakykime, iš esmės išspręsta“, – Žinių radijui trečiadienį sakė parlamento vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar pagrindinis klausimas, prie kurio mes koncentruojamės, pradėjus funkcionuoti naujajai dvidešimtajai vyriausybei – kitų metų biudžetas. (...) Man atrodo, kad mes kaip tik labai aiškiai sprendžiame tas problemas, kurios yra svarbiausios“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, prezidentas praėjusį penktadienį pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną.

REKLAMA

Šalies vadovas tuomet teigė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.

R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

REKLAMA
REKLAMA

Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

Po šio pareiškimo ir kultūros bendruomenės protestų LSDP šeštadienį nusprendė perimti Kultūros ministeriją, o premjerė Inga Ruginienė geriausia kandidate užimti postą įvardijo Seimo narę socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. Ši jau buvo paskirta prieš įvykusius mainus su „aušriečiais“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po socdemų sprendimo protestus inicijuojanti Kultūros asamblėja parašė, kad jos tikslas nekinta – atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad bus išpildytas kultūros bendruomenės pageidavimas, jog „Nemuno aušra“ nerinktų ne tik kultūros ministro, bet kad jos atstovų nebūtų ir šio ministro politinėje komandoje.

REKLAMA

Tuo metu R. Žemaitaitis pareiškė, kad jo vadovaujamos partijos gali nebelikti valdančiojoje koalicijoje, jei bus pradėtos kelti sąlygos, kad Kultūros ministerijos politinė komandoje nebūtų „aušriečių“ atstovų.

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)
Juozas Olekas nemato poreikio keisti koalicijos sudėtį: „Nėra jokių kalbėjimųsi“ (4)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Seimo pirmininkas nemano, kad socialdemokratai nesprendžia problemų koalicijoje (2)
Inga Ruginienė BNS Foto
Premjerės atstovas neigia, kad „Nemuno aušra“ pateikė kandidatą į kultūros ministrus (13)
Žemaitaičio retorika pykdo jau ir „aušriečius“: prezidentas baiminasi, kad gali išgąsdinti Lietuvos sąjungininkus (tv3.lt koliažas)
Sinkevičius apie Žemaitaičio pykčio pasekmes: „Tada aš kviesčiau dažniau šokt“ (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
auksinis šaukštas
auksinis šaukštas
2025-10-15 08:43
Jie labai sprendžia problemas. Savo.
Jau tie komunistai nieko blogo apie save nemano. Šitas su partija stumia į KT savo partietį be reikaimo išsilavinimo, nekalbant apie stą, kurio neturi, tik trynusį seimo kėdę. Kur jie įsitrina, ten ir savus traukia. Lietuvos politikai pavertė Lietuvą savo UABais. Gėda. Ir nusikaltimas. Tai piktnaudžiavimas visais įmanomais postais. Kaip išmėžti šitus mėšlius. Argi jie politikai? Jau net nesislepia, kokie jie korumpuoti diletantai.
Atsakyti
Matosi
Matosi
2025-10-15 08:40
kieno Paluckas mokinys - nemato, nesureikšmina, neįžvelgia ...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų