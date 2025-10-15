Seimo pirmininkas nemano, kad socialdemokratai nesprendžia problemų koalicijoje

Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai pareiškus, kad jei socialdemokratai nuspręstų nebedirbti su „Nemuno aušra“, daugelis vidaus politikos problemų „atkristų natūraliai“.
„Nesutinku, nes problemos, kurios buvo kilusio dėl to, kad ir prezidentas turėjo savo nuomonę dėl ministrų paskyrimo, jos aktualizavosi. Pasiūlytiems sprendimo variantams ypač nepritarė kultūros bendruomenė. Mes atliepėm tą kultūrininkų pageidavimą ir reikalavimą dėl ministerijos. Man atrodo, kad ta problema, sakykime, iš esmės išspręsta“, – Žinių radijui trečiadienį sakė parlamento vadovas.
„Dabar pagrindinis klausimas, prie kurio mes koncentruojamės, pradėjus funkcionuoti naujajai dvidešimtajai vyriausybei – kitų metų biudžetas. (...) Man atrodo, kad mes kaip tik labai aiškiai sprendžiame tas problemas, kurios yra svarbiausios“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, prezidentas praėjusį penktadienį pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną.
Šalies vadovas tuomet teigė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.
R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Po šio pareiškimo ir kultūros bendruomenės protestų LSDP šeštadienį nusprendė perimti Kultūros ministeriją, o premjerė Inga Ruginienė geriausia kandidate užimti postą įvardijo Seimo narę socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. Ši jau buvo paskirta prieš įvykusius mainus su „aušriečiais“.
Po socdemų sprendimo protestus inicijuojanti Kultūros asamblėja parašė, kad jos tikslas nekinta – atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad bus išpildytas kultūros bendruomenės pageidavimas, jog „Nemuno aušra“ nerinktų ne tik kultūros ministro, bet kad jos atstovų nebūtų ir šio ministro politinėje komandoje.
Tuo metu R. Žemaitaitis pareiškė, kad jo vadovaujamos partijos gali nebelikti valdančiojoje koalicijoje, jei bus pradėtos kelti sąlygos, kad Kultūros ministerijos politinė komandoje nebūtų „aušriečių“ atstovų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
Jau tie komunistai nieko blogo apie save nemano. Šitas su partija stumia į KT savo partietį be reikaimo išsilavinimo, nekalbant apie stą, kurio neturi, tik trynusį seimo kėdę. Kur jie įsitrina, ten ir savus traukia. Lietuvos politikai pavertė Lietuvą savo UABais. Gėda. Ir nusikaltimas. Tai piktnaudžiavimas visais įmanomais postais. Kaip išmėžti šitus mėšlius. Argi jie politikai? Jau net nesislepia, kokie jie korumpuoti diletantai.