TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: kariuomenės vado pasisakymai apie gynybos biudžetą nėra tinkami

2025-10-17 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 11:50

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako pritariantis premjerės Ingos Ruginienės pozicijai, jog komentuodamas gynybos biudžetą kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras elgiasi neatsakingai.

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

1

„Man atrodo, kad tokie pasisakymai nėra tinkami“, – penktadienį žurnalistams teigė J. Olekas.

„Tokie pasisakymai neatitinka tos situacijos, kuri yra, ir kaip turėtų reaguoti kariuomenės vadas į diskusijas, kurios vyksta“, – pabrėžė Seimo pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariuomenės vadas R. Vaikšnoras LRT teigė girdėjęs apie norą investuoti į trinkeles savivaldybėse tai pateikiant kaip gynybos stiprinimą. 

Savo ruožtu I. Ruginienė tvirtino, kad toks kariuomenės vado elgesys yra neatsakingas.

„Neatsakinga kariuomenės vadui komentuoti biudžetą per trinkelių formavimą. Neatsakinga“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė pažymėdama, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu reikia susitelkti bendram tikslui.

ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.

Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.

Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.

