Juozas Olekas nemato poreikio keisti koalicijos sudėtį: „Nėra jokių kalbėjimųsi“

„Nėra jokių kalbėjimųsi ir poreikių keisti koaliciją“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
Tačiau politikas tiesiogiai neatsakė, ar atsiradus poreikiui pradėti derybas su Sauliaus Skvernelio vedamais demokratais, svarstytų šiai partijai perleisti Seimo pirmininko postą.
„Postai nėra kažkas asmeniško, čia ne kažkoks pasas ar kažkas, ką turi visiems laikams. Visada gali atsitikti bet kokia nauja sankloda, kur reikia pasikeisti. Bet manau, kad mūsų frakcijai, turinčiai Seime virš 50 mandatų, kaip rinkimų laimėtojams, priklauso ir ministro pirmininko, ir Seimo pirmininko pozicija vien dėl to, kad būtų labiau suderinti sprendimai, būtų darnesnis darbas ir mažiau susipriešinimo“, – kalbėjo J. Olekas.
„Koalicijos partneriai taip pat turi turėti tas pozicijas, kad galėtų įgyvendinti savo programines nuostatas tiek, kiek jos sutelpa į koalicinę programą“, – pridūrė jis.
Pirmadienį tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas „Žinių radijui“ tikino žinąs, kad socialdemokratai konsultuojasi su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ dėl galimo S. Skvernelio vedamos partijos sugrįžimo į koaliciją.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Iki LSDP tarybos posėdžio nerimstant įtampoms dėl Kultūros ministerijos bei „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad gali tekti persvarstyti koalicijos sudėtį.
Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!