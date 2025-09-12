Naujausia žinia: deganti dujų talpykla vis dar gesinama – bus pasitelkti lafetiniai švirkštai

„Saugiausias būdas būtų leisti išdegti dujoms, tačiau tai užtruktų. Todėl šiuo metu yra planuojama baigiamoji gaisro gesinimo fazė – bus bandoma degančią talpyklą užgesinti keliais lafetiniais švirkštais, pučiant vandenį ta pačia kryptimi“, – pranešime spaudai sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Renatas Požėla.
Tuomet, įvertinus saugumo situaciją ir atlikus tam tikrus paruošiamuosius darbus, įmonės darbuotojai atliktų rezervuaro sandarinimo darbus.
Naujam etapui rengiasi visos tarnybos – ugniagesiai gelbėtojai, medikai, „Aro“ pareigūnai, ruošiamas šarvuotis, konsultuojamasi su išorės ekspertais.
Operacijos eiga bus stebima dronu.
„Jeigu šis planas nepavyktų, teks laukti, kol išdegs dujos talpykloje ir tada mėginti ją sandarinti“, – sako R. Požėla.
Lafetiniai švirkštai skirti dideliam gesinimo medžiagos kiekiui paduoti į didelius atstumus.
ELTA primena, kad PAGD direktorius R. Požėla per spaudos konferenciją ketvirtadienį teigė, kad dujų gaisras gali būti lokalizuotas ketvirtadienį po pietų arba artėjant vakarui. Tačiau ši prognozė neišsipildė.
Trečiadienį prieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
