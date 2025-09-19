Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Sinkevičius įvardijo didžiausią klausimą koalicijoje

2025-09-19 12:02 / šaltinis: BNS
2025-09-19 12:02

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad daugiausia klausimų koalicijos viduje kelia Energetikos ministerija.

Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad daugiausia klausimų koalicijos viduje kelia Energetikos ministerija.

3

„Panašu, kad mainai galimai bus neišvengiami, nes turime įtampų. (...) Didžiausias klausimas dėl Energetikos ministerijos“, – penktadienį po valdančiosios koalicijos atstovų susitikimo Seime žurnalistams sakė jis.

M. Sinkevičiaus teigimu, kol kas nesutarta, kas galėtų iš „aušriečių“ perimti Energetikos ministeriją. Anot jo, socialdemokratai nėra linkę keisti savo atsakomybių sričių, kurios jau įtvirtintos koalicijos sutarties priede.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad kol kas dėl nieko nesutarta, konsultacijos vyks toliau.

„Kai turėsime sprendimus, visuomenės bus informuota“, – sakė jis.

M. Sinkevičius vylėsi, kad kitą savaitę partneriams pavyks sutarti dėl ministerijų ir ministrų.

Penktadienį Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete dalyvavusiame susitikime dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ lyderiai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai buvo pasijungę nuotoliu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Socdemai ministrų nepaskyrimo nelaiko koalicijos sutarties laužymu (11)
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Sinkevičius apie Žemaitaičio pasisakymus dėl koalicijos: nežinau, iš kur tokia interpretacija (2)
Aurelijus Veryga atvyko į susitikimą su LSDP (nuotr. Dainiaus Labučio)
Trečia koalicijos dėlionės diena: Tomaszewskis pakomentavo, ką kalbėjo už uždarų durų (14)

