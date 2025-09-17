Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darbą gali pradėti ir ne visas ministrų kabinetas, sako Mindaugas Sinkevičius

2025-09-17 13:53 / šaltinis: BNS
2025-09-17 13:53

 „Nemuno aušrai“ vis dar nepateikiant kandidatų į dvi ministerijas, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad darbą gali pradėti ir ne visos sudėties Vyriausybė.

Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

 „Nemuno aušrai“ vis dar nepateikiant kandidatų į dvi ministerijas, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad darbą gali pradėti ir ne visos sudėties Vyriausybė.

REKLAMA
0

„Mes norime ir norėjome, kad viskas vyktų sklandžiau. Galbūt ta riba yra kokia. Mano žiniomis, Vyriausybės programos tvirtinimo paskutinė įmanoma data yra spalio 10 diena“, – žurnalistams trečiadienį sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vyriausybės programos tvirtinimas gali būti ir toks, kad programa tvirtinama, bet kabinetas nepilnas startuoja. Nebūtinai 14, gali pradėti ir 12, ir 13, ir panašiai. Visgi yra ambicija startuoti pilna sudėtimi, laikas bėga, aiškumo nedaugėja“, – pridūrė jis.

Vis tik Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas pažymėjo, kad nesiorientuojama į paskutinį įmanomą terminą Vyriausybės programos patvirtinimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų