Darbą gali pradėti ir ne visas ministrų kabinetas, sako Mindaugas Sinkevičius

„Mes norime ir norėjome, kad viskas vyktų sklandžiau. Galbūt ta riba yra kokia. Mano žiniomis, Vyriausybės programos tvirtinimo paskutinė įmanoma data yra spalio 10 diena“, – žurnalistams trečiadienį sakė M. Sinkevičius.
„Vyriausybės programos tvirtinimas gali būti ir toks, kad programa tvirtinama, bet kabinetas nepilnas startuoja. Nebūtinai 14, gali pradėti ir 12, ir 13, ir panašiai. Visgi yra ambicija startuoti pilna sudėtimi, laikas bėga, aiškumo nedaugėja“, – pridūrė jis.
Vis tik Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas pažymėjo, kad nesiorientuojama į paskutinį įmanomą terminą Vyriausybės programos patvirtinimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!