Štai kada 2026 metais labiausiai apsimokės atostogauti: gausite daugiau pinigų

Atostogaujant tam tikrais mėnesiais galima tikėtis didesnio atlyginimo nei kitais.
Kada verta atostogauti?
Socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija pasidalijo įrašu, kuriame paaiškino, kuriais 2026 metų mėnesiais labiausiai „apsimoka“ atostogauti.
„Jei planuojate 2026 m. atostogas, reikėtų žinoti:
Palankiausi mėnesiai atostogauti – kovas, balandis ir tradicinė liepa (max +59 €)
Mažiausias atostogų vidurkis būtų už sausį, vasarį ir lapkritį (max −102 €)
Taigi dėl pasirinkimo, kada atostogauti 2026 m., „žirklės“ yra nuo +59 € iki −102 €, jei alga iki mokesčių yra 2000 € ir atostogaujama 10 darbo dienų.
Ši taisyklė galioja tik tada, kai darbuotojo alga kiekvieną mėnesį vienoda ir jis negauna priedų ar priemokų už:
- viršvalandžius
- naktinį darbą
- darbą per šventes ar išeigines
- kitas išmokas, keičiančias vidurkį.
Kitais atvejais didesnę įtaką turi praėjusių mėnesių darbo užmokesčio su priedais suma.
Jei 2026 m. alga didėja – geriausia atostogauti po 3 mėnesių nuo algos padidėjimo.
Todėl kovas bus palankus mėnuo tik tada, jei nuo sausio alga nesikeičia.
Nuo 2026 m. MMA didėja 11,1 % – nuo 1038 € iki 1153 €, todėl daugumos darbuotojų atlyginimai bus didesni nei gruodį.
Nebent įmonė pradeda užsidarymo veiksmus ir nebegali didinti algų“, – buvo rašoma įraše.
