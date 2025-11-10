 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Nerijus Juška su šeima leidosi į nepakartojamą kelionę: pasidalijo žadą atimančiais kadrais

2025-11-10 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 16:25

Baleto žvaigždė Nerijus Juška kartu su savo žmona Agne ir vaikais pasirinko atostogas saulėtajame Egipto kurorte. Šiuo metu šeima mėgaujasi poilsiu prie Raudonosios jūros, garsiajame Šarm el Šeiche.

Nerijaus Juškos atostogos Egipte (Nuotr. socialinių tinklų)
10

Baleto žvaigždė Nerijus Juška kartu su savo žmona Agne ir vaikais pasirinko atostogas saulėtajame Egipto kurorte. Šiuo metu šeima mėgaujasi poilsiu prie Raudonosios jūros, garsiajame Šarm el Šeiche.

REKLAMA
0

Kelionės akimirkomis, kupinomis saulės, jūros ir ramybės, jie aktyviai dalijasi socialiniuose tinkluose.

Nerijus Juška parodė šeimos kiemą
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nerijus Juška parodė šeimos kiemą

Šeimos atostogos

Jau kelias dienas Nerijaus Juškos sekėjai socialinėse platformose stebi jo šeimos atostogų turinį. Garsusis baleto šokėjas nusprendė padaryti pertrauką po gimtadienio šventimo ir su žmona bei vaikais išvyko į Egipto kurortą, esantį prie Raudonosios jūros – Šarm el Šeichą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Akivaizdu, kad šeima džiaugiasi ramiu kelionės laiku. Jie jau spėjo apžiūrėti vietinę mečetę, pasimėgauti maudynėmis jūroje ir įdegti saulėje.

REKLAMA
REKLAMA

„Tarp dykumos ir jūros. Skaidrus vanduo, koraliniai rifai ir begalinė ramybė“, – šalia atostogų nuotraukų rašė N. Juška.

REKLAMA

Viena populiariausių vietų

Ketvirtadienį Nerijus Juška pasidalino įspūdžiais apie tai, ką jo šeima patyrė „Seven Pools“ natūralių baseinų ir koralinio rifo zonoje. Jis paminėjo, kad ši vieta yra Dahabe, Sinajaus pusiasalyje, prie Raudonosios jūros.

„Tai viena iš populiariausių vietų nardymui su kauke (snorkelingui) ir paviršiniam plaukimui dėl itin švaraus vandens, spalvingų koralų ir gausybės tropinių žuvų“, – rašė N. Juška.

Prieš porą dienų žinomas vyras atskleidė, kur apsistojo su savo šeima. Nuotraukos liudija, kad jie mėgaujasi erdve prie viešbučio esančiu dideliu baseinu ir skaniu maistu.

„Taip atrodo laikini mūsų namai“, – rašė N. Juška.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų