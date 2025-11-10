Nerijus Juška su šeima leidosi į nepakartojamą kelionę: pasidalijo žadą atimančiais kadrais

Kelionės akimirkomis, kupinomis saulės, jūros ir ramybės, jie aktyviai dalijasi socialiniuose tinkluose.
Šeimos atostogos
Jau kelias dienas Nerijaus Juškos sekėjai socialinėse platformose stebi jo šeimos atostogų turinį. Garsusis baleto šokėjas nusprendė padaryti pertrauką po gimtadienio šventimo ir su žmona bei vaikais išvyko į Egipto kurortą, esantį prie Raudonosios jūros – Šarm el Šeichą.
Akivaizdu, kad šeima džiaugiasi ramiu kelionės laiku. Jie jau spėjo apžiūrėti vietinę mečetę, pasimėgauti maudynėmis jūroje ir įdegti saulėje.
„Tarp dykumos ir jūros. Skaidrus vanduo, koraliniai rifai ir begalinė ramybė“, – šalia atostogų nuotraukų rašė N. Juška.
Viena populiariausių vietų
Ketvirtadienį Nerijus Juška pasidalino įspūdžiais apie tai, ką jo šeima patyrė „Seven Pools“ natūralių baseinų ir koralinio rifo zonoje. Jis paminėjo, kad ši vieta yra Dahabe, Sinajaus pusiasalyje, prie Raudonosios jūros.
„Tai viena iš populiariausių vietų nardymui su kauke (snorkelingui) ir paviršiniam plaukimui dėl itin švaraus vandens, spalvingų koralų ir gausybės tropinių žuvų“, – rašė N. Juška.
Prieš porą dienų žinomas vyras atskleidė, kur apsistojo su savo šeima. Nuotraukos liudija, kad jie mėgaujasi erdve prie viešbučio esančiu dideliu baseinu ir skaniu maistu.
„Taip atrodo laikini mūsų namai“, – rašė N. Juška.
