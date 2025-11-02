Egipte oficialiai atidarytas didžiulis muziejus

„Šiandien, kai kartu švenčiame Didžiojo Egipto muziejaus atidarymą, rašome naują dabarties ir ateities istorijos skyrių“, – sakė Egipto prezidentas Abdelis Fattahas al Sisi muziejaus aikštėje susirinkusiems aukštiems pareigūnams.
Pusės milijono kvadratinių metrų ploto muziejuje saugoma apie 100 tūkst. eksponatų, iš kurių pusė sukurti daugiau kaip prieš šešis tūkstantmečius.
Atidarymo metu susirinkusieji stebėjo šviesų ir muzikos šou, o priešais juos stūksojo piramidės.
Dešimtys atlikėjų, apsirengusių įmantriais faraonų kostiumais, grojo tradicines melodijas, o naktinį dangų virš muziejaus nušvietė faraonus vaizduojantis lazerių šou ir fejerverkai.
Viršuje esančiuose milžiniškuose ekranuose Egipto senovės paminklų fone buvo rodomos scenos iš Tokijuje ir Rio de Žaneire vykusių švenčių.
„Tai gyvas Egipto žmogaus genialumo liudijimas“, – sakė A. F. al Sisi, kalbėdamas apie naująją įstaigą.
„Pasaulinis paminklas“
Šeštadienio rytą prieš atidarymą aplink muziejų buvo aptverti keliai ir sustiprintas saugumas, o ant pastatų ir gatvėse buvo iškabinti milžiniški transparantai, reklamuojantys muziejaus atidarymą.
„Tai svajonė, kurią visi įsivaizdavome. Visi svajojome, kad šis projektas bus įgyvendintas“, – šeštadienį Kaire surengtoje spaudos konferencijoje sakė Egipto ministras pirmininkas Mostafa Madbouly (Mostafa Madbulis).
Muziejus, įrengtas ant švelnaus šlaito su vaizdu į Gizos plynaukštę, iškart už piramidžių šešėlio, buvo pastatytas gavus didelę finansinę ir techninę paramą iš Japonijos ir užima beveik pusę milijono kvadratinių metrų plotą.
M. Madbouly sakė, kad „didžioji dalis statybų, apdailos darbų ir šio pasaulinio paminklo dabartinio pavidalo kūrimo vyko per pastaruosius septynerius ar aštuonerius metus“.
Daugiau nei du dešimtmečius trukusi muziejaus statyba daug kartų vėlavo dėl kliūčių, susijusių su politiniais neramumais, regioniniais konfliktais ir Kovid-19 pandemija.
Pasak Egipto pareigūnų, muziejus laikomas didžiausia pasaulyje kolekcija, skirta vienai civilizacijai.
Viduje lankytojai pateks į didžiules, šviesias sales su aukštomis lubomis ir smėlio spalvos akmeninėmis sienomis, kurios atkartoja aplinkinę dykumą.
Pagrindinio atriumo centre stovi 83 tonas sverianti Ramzio II – faraono, 66 metus valdžiusio Egiptą ir vadovavusio jo aukso amžiui – statula.
Skirtingai nei ankštame, šimtmečio senumo Egipto muziejuje Kairo centre, naujoje įstaigoje įrengtos įtraukiančios galerijos, preciziškas apšvietimas, virtualios realybės eksponatai ir net vaikų muziejus.
Vienas svarbiausių akcentų – gyva konservavimo laboratorija, matoma pro stiklą nuo grindų iki lubų, kurioje lankytojai gali stebėti, kaip restauratoriai surenka 4500 metų senumo saulės laivą, palaidotą netoli faraono Chufu piramidės, pastatytą jo sielai su saulės dievu Ra pernešti per dangų.
Tačiau neabejotina parodos žvaigždė yra karaliaus Tutanchamono kolekcija, kurią sudaro daugiau kaip 5 tūkst. eksponatų, daugelis jų pirmą kartą eksponuojami kartu.
