TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iš kalėjimo paleistas žinomiausias Egipto politinis kalinys Abdelas Fattah

2025-09-23 15:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 15:01

Iš kalėjimo paleistas žinomiausias Egipto politinis kalinys Abdelas Fattah. EPA-ELTA nuotr.

 Egipto prezidentui Abdelui Fattah al Sisi suteikus malonę, iš kalėjimo paleistas žinomas politinis kalinys Alaa Abdelas Fattah. Jo sesuo Mona Seif antradienį tinkle „X“ paskelbė nuotrauką, kurioje ji apsikabinusi savo brolį. Kitoje nuotraukoje aktyvistas matyti su savo motina.

0

A. Abdelo Fattah advokatas ir keli vyriausybės atstovai pirmadienį pranešė, kad prezidentas šešerius metus kalinamą aktyvistą atleido nuo likusios bausmės. 43-erių vyras buvo žinomiausias šalies politinis kalinys ir svarbus Arabų pavasario Egipte – revoliucijos, 2011 m. nuvertusios ilgametį diktatorių Hosnį Mubaraką – atstovas.

Aktyvistui ir tinklaraštininkui 2021 m. buvo skirta penkerių metų kalėjimo bausmė, tačiau jis buvo kalinamas jau nuo 2019-ųjų. Jis buvo kaltinamas skleidęs „melagingą informaciją“ – tai Egipte įprastas kaltinimas vyriausybės kritikams.

A. Abdelas Fattah nuo mėnesio pradžios buvo paskelbęs bado streiką.  Rugsėjo pradžioje Egipto Žmogaus teisių taryba pateikė prašymą suteikti malonę keliems politiniams kaliniams, įskaitant A. Abdelą Fattah.

Egiptiečio, kuris turi ir Didžiosios Britanijos pilietybę, atvejis sulaukė politikų, įžymybių ir žmogaus teisių organizacijų dėmesio. Britų vyriausybė vis reikalavo jį paleisti. Jungtinės Tautos (JT) A. Abdelo Fattah sulaikymą kritikavo kaip savavališką. 

