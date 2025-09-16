Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policininką nudūrusiam vyrui skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė

2025-09-16 11:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 11:34

Antradienį kalėti iki gyvos galvos nuteistas 26-erių metų afganistanietis, kurį Vokietijos teismas pripažino jį kaltu dėl to, kad praėjusiais metais Manheimo mieste vakarinėje šalies dalyje mirtinai subadė policijos pareigūną.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

Kaltinamasis, kuris pagal Vokietijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Sulaimanas A, buvo pripažintas kaltu ir dėl keturių pasikėsinimų nužudyti ir sunkaus kūno sužalojimo, o Štutgarto aukštesnysis apygardos teismas pripažino ypatingą šių nusikaltimų sunkumą.

0

Kaltinamasis, kuris pagal Vokietijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Sulaimanas A, buvo pripažintas kaltu ir dėl keturių pasikėsinimų nužudyti ir sunkaus kūno sužalojimo, o Štutgarto aukštesnysis apygardos teismas pripažino ypatingą šių nusikaltimų sunkumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 m. gegužės 31 d. Manheimo turgaus aikštėje peiliu buvo sužeisti šeši žmonės, įskaitant penkis prieš islamą pasisakančio piliečių judėjimo „Pax Europa“ (BPE) organizuoto mitingo dalyvius.

Incidento metu taip pat buvo sužeistas 29-erių metų policijos pareigūnas, kuris po dviejų dienų nuo patirtų sužalojimų mirė.

Užpuoliką įvykio vietoje pašovė policija.

