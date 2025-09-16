Policininką nudūrusiam vyrui skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė

Kaltinamasis, kuris pagal Vokietijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Sulaimanas A, buvo pripažintas kaltu ir dėl keturių pasikėsinimų nužudyti ir sunkaus kūno sužalojimo, o Štutgarto aukštesnysis apygardos teismas pripažino ypatingą šių nusikaltimų sunkumą.
2024 m. gegužės 31 d. Manheimo turgaus aikštėje peiliu buvo sužeisti šeši žmonės, įskaitant penkis prieš islamą pasisakančio piliečių judėjimo „Pax Europa“ (BPE) organizuoto mitingo dalyvius.
Incidento metu taip pat buvo sužeistas 29-erių metų policijos pareigūnas, kuris po dviejų dienų nuo patirtų sužalojimų mirė.
Užpuoliką įvykio vietoje pašovė policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!