  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iš Egipto muziejaus dingo 3 000 metų senumo auksinė apyrankė

2025-09-18 13:10 / šaltinis: BNS
2025-09-18 13:10

Iš Egipto muziejaus restauravimo laboratorijos dingo 3 000 metų senumo auksinė apyrankė, pranešė egiptiečių senienų ministerija.

Iš Egipto muziejaus dingo 3 000 metų senumo auksinė apyrankė

Apyrankė, apibūdinama kaip auksinė juostelė, papuošta „sferiniais lazurito karoliukais", pagaminta Amenemopo, Egipto 21-osios dinastijos faraono (1070–945 m. pr. Kr.), valdymo laikais.

1

Apyrankė, apibūdinama kaip auksinė juostelė, papuošta „sferiniais lazurito karoliukais“, pagaminta Amenemopo, Egipto 21-osios dinastijos faraono (1070–945 m. pr. Kr.), valdymo laikais.

Ministerija antradienio vakarą paskelbtame pareiškime nenurodė, kada eksponatas buvo matytas paskutinį kartą.

Egipto žiniasklaida pranešė, kad muziejaus darbuotojai pastebėjo, kad apyrankės nebėra, per pastarosiomis dienomis atliekamą eksponatų inventorizaciją, nors to patvirtinti nepavyko.

Pradėtas vidaus tyrimas ir įspėti senienų padaliniai visuose Egipto oro uostuose, jūrų uostuose ir sausumos sienos perėjimo punktuose visoje šalyje, pranešė ministerija.

Apie dingimą nebuvo paskelbta iš karto, kad būtų galima tęsti tyrimą, ir šiuo metu atliekamas išsami daiktų laboratorijoje inventorizacija, priduriama pranešime.

Kairo Tahriro aikštėje įsikūrusiame Egipto muziejuje saugoma daugiau nei 170 tūkst. artefaktų, įskaitant garsiąją faraono Amenemopo auksinę laidotuvių kaukę.

Apie eksponato dingimą pranešta likus vos kelioms savaitėms iki ilgai laukto Didžiojo Egipto muziejaus atidarymo lapkričio 1 dieną. 

Viena ikoniškiausių muziejaus kolekcijų – faraono Tutanchamono kapo lobiai – ruošiama perkėlimui prieš atidarymą, kuris laikomas svarbiu kultūriniu etapu prezidento Abdel Fattaho al Sisi vyriausybės valdymo laikais.

2021 metais Egiptas surengė didelio atgarsio sulaukusį paradą, kurio metu 22 karališkosios mumijos, tarp jų Ramzis II ir faraonė Hačepsuta, buvo perkeltos į Nacionalinį Egipto civilizacijos muziejų Senajame Kaire. Tai buvo platesnių pastangų, skirtų stiprinti Egipto muziejų infrastruktūrą ir didinti turizmo patrauklumą, dalis.

