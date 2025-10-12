Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Egipte žuvo 3 Kataro pareigūnai: automobilis apvirto posūkyje

2025-10-12 10:54 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-12 10:54

Egipte netoli Šarm el Šeicho kurorto į avariją papuolė Kataro vyriausybės institucijos „Amiri Diwan“ darbuotojai, skelbia „Reuters“.

Sharm el Sheikh (nuotr. SCANPIX)

Egipte netoli Šarm el Šeicho kurorto į avariją papuolė Kataro vyriausybės institucijos „Amiri Diwan“ darbuotojai, skelbia „Reuters“.

REKLAMA
0

Trys žuvo, dar du buvo sužeisti.

Informaciją apie tai sekmadienį patvirtino Kataro ambasada Egipte.

Sužeistieji nugabenti į ligoninę. Žuvusiųjų kūnai ir sužeisti darbuotojai į Dohą perduoti turėtų būti vėliau sekmadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad automobilis apvirto posūkyje.

Kataro, Turkijos ir Egipto pareigūnai šią savaitę Šarm el Šeiche dalyvavo netiesioginėse derybose, po kurių Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl pirmojo JAV prezidento Donaldo Trumpo plano etapo, skirto karui Gazos ruože užbaigti.

Egipte pirmadienį vyks pasaulinis aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio tikslas – galutinai suderinti susitarimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų