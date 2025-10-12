Egipte žuvo 3 Kataro pareigūnai: automobilis apvirto posūkyje

Trys žuvo, dar du buvo sužeisti.
Informaciją apie tai sekmadienį patvirtino Kataro ambasada Egipte.
Sužeistieji nugabenti į ligoninę. Žuvusiųjų kūnai ir sužeisti darbuotojai į Dohą perduoti turėtų būti vėliau sekmadienį.
Pranešama, kad automobilis apvirto posūkyje.
Kataro, Turkijos ir Egipto pareigūnai šią savaitę Šarm el Šeiche dalyvavo netiesioginėse derybose, po kurių Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl pirmojo JAV prezidento Donaldo Trumpo plano etapo, skirto karui Gazos ruože užbaigti.
Egipte pirmadienį vyks pasaulinis aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio tikslas – galutinai suderinti susitarimą.
