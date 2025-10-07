Kataras: dar būtina sureguliuoti kai kuriuos Gazos paliaubų aspektus

Derybos antradienį tęsiamos Egipto Šarm al Šeicho mieste. Visos pusės siekia sutarimo, pažymėjo atstovas. Jau pirmadienį intensyvios derybos truko daugiau kaip keturias valandas, „kad būtų identifikuotos problemos ir kliūtys“.
Kataras, anot M. al Ansari, vertina JAV pastangas užbaigti karą. Esą kartu siekiama, kad D. Trumpo planas būtų įgyvendintas ne tik laikinai.
Kataras kartu su JAV ir Egiptu tarpininkauja „Hamas“ ir Izraelio derybose.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas pristatė 20 punktų planą, kuriame raginama nedelsiant nutraukti ugnį, kai „Hamas“ paleis visus įkaitus, be to, numatomas šios grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo.
Pirmadienį Egipto kurortiniame mieste Šarm el Šeiche prasidėjo netiesioginės derybos. Su Egipto valstybine žvalgyba siejama stotis „Al-Qahera News“ pranešė, kad diskusijose didžiausias dėmesys skiriamas galimybei „parengti sąlygas“ įkaitų ir kalinių mainams pagal D. Trumpo planą.
„Hamas“ derybininkams artimas palestiniečių šaltinis sakė, kad derybos, kurios prasidėjo spalio 7-osios išpuolio metinių išvakarėse, gali tęstis kelias dienas. D. Trumpas paragino derybininkus „judėti greitai“, kad būtų galima užbaigti karą Gazos Ruože.
