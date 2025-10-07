Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Kataras: Izraelis pagal Donaldo Trumpo planą jau turėjo nutraukti karo veiksmus Gazos Ruože

2025-10-07 14:17 / šaltinis: BNS
2025-10-07 14:17

Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai antradienį sakė, kad pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Izraelis jau turėjo nutraukti karines operacijas Gazos Ruože.

Benjaminas Netanyahu išreiškė paramą Donaldo Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo (nuotr. SCANPIX)

Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai antradienį sakė, kad pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Izraelis jau turėjo nutraukti karines operacijas Gazos Ruože.

0

„Laukiame artimiausiomis dienomis vyksiančių derybų dėl ugnies nutraukimo rezultatų. Šis klausimas pirmiausia turėtų būti adresuotas Izraelio okupacinei vyriausybei. Jei (Izraelio) ministro pirmininko pareiškimai dėl pritarimo Trumpo planui būtų teisingi, ugnies nutraukimas turėjo būti faktiškai įgyvendintas“, – žurnalistams Dohoje sakė Majedas al Ansari.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį Egipte buvo surengtos pirmosios netiesioginės derybos dėl Gazos Ruožo, kurios baigėsi „pozityvia atmosfera“.

Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ penktadienį pareiškė esanti pasirengusi nedelsiant pradėti derybas dėl tebelaikomų Izraelio įkaitų išlaisvinimo ir karo pabaigos Gazos Ruože, palankiai įvertinusi JAV prezidento raginimą Izraeliui nutraukti palestiniečių teritorijos bombardavimą.

D. Trumpo pasiūlyme dėl taikos, kurį parėmė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, raginama nutraukti karo veiksmus beveik dvejus metus trunkančiame konflikte, per 72 valandas paleisti įkaitus, palaipsniui Izraeliui pasitraukti iš Gazos Ruožo ir nusiginkluoti „Hamas“. Visgi pastarojo punkto islamistų grupuotė savo atsakyme nepaminėjo.

Plane taip pat tvirtinama, kad „Hamas“ ir kitos frakcijos neturės jokio vaidmens valdant Gazos Ruožą ir kad teritorijos administravimą perimtų technokratinė institucija, o pokario laikinajai tarybai vadovautų pats D. Trumpas.

