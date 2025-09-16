Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Praėjus savaitei po Izraelio smūgių „Hamas“ Katare, Marco Rubio atvyko į Dohą

2025-09-16 10:50 / šaltinis: BNS
2025-09-16 10:50

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį atvyko į Katarą, praėjus savaitei po precedento neturinčio Izraelio smūgio prieš islamistų grupuotę „Hamas“ šioje Persijos įlankos valstybėje.

Praėjus savaitei po Izraelio smūgių „Hamas“ Katare, Marco Rubio atvyko į Dohą

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį atvyko į Katarą, praėjus savaitei po precedento neturinčio Izraelio smūgio prieš islamistų grupuotę „Hamas" šioje Persijos įlankos valstybėje.

0

M. Rubio į Dohą atvyko po kelių dienų vizito Izraelyje, kur pareiškė paramą žydų valstybės ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vykdomam Gazos Ruožo puolimui ir jo deklaruojam tikslui – sunaikinti „Hamas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manoma, kad JAV valstybės sekretorius paprašys Kataro tęsti tarpininkavimą dėl paliaubų Gazos Ruože. Anksčiau jis yra pareiškęs, kad Kataras yra vienintelė valstybė, galinti tai daryti.

Praeitą savaitę Izraelis surengė mirtinų smūgių prieš „Hamas“ lyderius Katare, ir tai buvo pirmasis toks išpuolis šioje naftos turtingoje valstybėje.

Ši ataka, įvykdyta praėjus vos trims mėnesiams po to, kai Iranas surengė atsakomąjį smūgį JAV oro pajėgų bazei Katare, taip pat privertė rimtai suabejoti Kataro tarpininkaujamomis derybomis dėl paliaubų Gazos Ruože ir, rodos, Vašingtono patikinimais Persijos įlankos šalims dėl saugumo.

