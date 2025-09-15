Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT Žmogaus teisių taryba antradienį surengs skubius debatus dėl Izraelio antskrydžio Katare

2025-09-15 13:15 / šaltinis: BNS
2025-09-15 13:15

Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių taryba pranešė, kad antradienį surengs skubius debatus dėl Izraelio antskrydžio Katare, kurio taikiniu buvo islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderiai. 

Dangus virš Kataro sostinės Dohos

Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių taryba pranešė, kad antradienį surengs skubius debatus dėl Izraelio antskrydžio Katare, kurio taikiniu buvo islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderiai. 

REKLAMA
1

Taryba pirmadienį paskelbė, kad debatai sušaukti gavus du oficialius prašymus: vieną iš Pakistano Islamo bendradarbiavimo organizacijos ir kitą iš Kuveito Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo tarybos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

JT Žmogaus teisių taryba pareiškė, kad per dešimtuosius skubius debatus nuo jos įkūrimo 2006-ųjų bus „aptarta neseniai Izraelio valstybės įvykdyta karinė agresija prieš Kataro Valstybę 2025-iųjų rugsėjo 9-ąją“.

Praėjusią savaitę per Izraelio smūgį Kataro sostinėje žuvo penki „Hamas“ nariai ir Kataro saugumo pareigūnas. 

Šis išpuolis sulaukė plataus tarptautinio pasmerkimo, įskaitant Persijos įlankos monarchijas, kurios yra pagrindinės Izraelio rėmėjos – Jungtinių Valstijų – sąjungininkės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų