JT Žmogaus teisių taryba antradienį surengs skubius debatus dėl Izraelio antskrydžio Katare

Taryba pirmadienį paskelbė, kad debatai sušaukti gavus du oficialius prašymus: vieną iš Pakistano Islamo bendradarbiavimo organizacijos ir kitą iš Kuveito Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo tarybos.
JT Žmogaus teisių taryba pareiškė, kad per dešimtuosius skubius debatus nuo jos įkūrimo 2006-ųjų bus „aptarta neseniai Izraelio valstybės įvykdyta karinė agresija prieš Kataro Valstybę 2025-iųjų rugsėjo 9-ąją“.
Praėjusią savaitę per Izraelio smūgį Kataro sostinėje žuvo penki „Hamas“ nariai ir Kataro saugumo pareigūnas.
Šis išpuolis sulaukė plataus tarptautinio pasmerkimo, įskaitant Persijos įlankos monarchijas, kurios yra pagrindinės Izraelio rėmėjos – Jungtinių Valstijų – sąjungininkės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!