Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Maskva pasmerkė Izraelio smūgį „Hamas“ nariams Katare

2025-09-10 18:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 18:30

Rusijos Užsienio reikalų ministerija trečiadienį pasmerkė kruvinus Izraelio oro smūgius, dieną prieš tai Kataro sostinėje suduotus smogikų grupuotės „Hamas“ nariams, pavadindama juos „šiurkščiu“ tarptautinės teisės pažeidimu, kenkiančiu pastangoms užbaigti Gazoje vykstantį karą.

Dangus virš Kataro sostinės Dohos

Rusijos Užsienio reikalų ministerija trečiadienį pasmerkė kruvinus Izraelio oro smūgius, dieną prieš tai Kataro sostinėje suduotus smogikų grupuotės „Hamas“ nariams, pavadindama juos „šiurkščiu“ tarptautinės teisės pažeidimu, kenkiančiu pastangoms užbaigti Gazoje vykstantį karą.

REKLAMA
0

„Rusija mano, kad tai, kas įvyko, yra šiurkštus tarptautinės teisės ir JT Chartijos pažeidimas, pasikėsinimas į nepriklausomos valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, – teigiama ministerijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maskva, pažymėdama, kad Kataras buvo vienas iš pagrindinių tarpininkų derybose tarp „Hamas“ ir Izraelio, tvirtino, kad antradienio smūgiai Dohoje „kenkia tarptautinėms pastangoms rasti taikius sprendimus“ ir sukelia „tolesnę eskalaciją ir destabilizaciją Artimuosiuose Rytuose“.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokie elgesio su tais, kuriuos Izraelis laiko savo priešais ir oponentais, metodai nusipelno griežčiausio pasmerkimo“, – pridūrė Užsienio reikalų ministerija.

REKLAMA

„Hamas“ pranešė, kad per smūgius žuvo šeši žmonės, įskaitant vyriausiojo derybininko Khalilo al-Hayya padėjėją ir suaugusį sūnų, taip pat trys asmens sargybiniai ir Kataro saugumo pareigūnas. Tačiau kovotojų grupuotė teigė, kad jos vyresnieji vadai liko gyvi, patvirtindama, kad „priešui nepavyko nužudyti mūsų brolių iš derybų delegacijos“.

REKLAMA
REKLAMA

Kataras teigė, kad smūgių taikiniu tapo keleto šioje Persijos įlankos šalyje gyvenančių „Hamas“ politinio biuro narių namai. Pasak Kataro ministro pirmininko, jo šalis pasilieka teisę atsakyti į Izraelio išpuolį, o tai, jo žodžiais tariant, yra „lūžio momentas“ šiame regione.

Rusijos užsienio reikalų ministerija paragino „visas suinteresuotąsias šalis elgtis atsakingai ir susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų dar labiau pabloginti padėtį Palestinos ir Izraelio konflikto zonoje ir apsunkinti politinį jo sureguliavimą“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Baltieji rūmai pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepritarė Izraelio sprendimui antradienį imtis karinių veiksmų ir iš anksto įspėjo Katarą apie būsimus smūgius. Dohos valdžios institucijos šį pareiškimą paneigė, sakydamos, kad jokio išankstinio įspėjimo negavo.

Kataras kartu su Jungtinėmis Valstijomis ir Egiptu ne kartą vadovavo bandymams nutraukti pragaištingą karą Gazos Ruože, kurį Izraelis pradėjo atsakydamas į 2023 m. spalį „Hamas“ įvykdytą išpuolį, per kurį žuvo daugiau nei 1 000 izraeliečių. Vietos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo karo pradžios ruože žuvo daugiau nei 64 000 palestiniečių.

Praėjusį mėnesį JT remiami ekspertai Gazos mieste ir jo prieigose paskelbė badą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų