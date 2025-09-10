Maskva pasmerkė Izraelio smūgį „Hamas“ nariams Katare

„Rusija mano, kad tai, kas įvyko, yra šiurkštus tarptautinės teisės ir JT Chartijos pažeidimas, pasikėsinimas į nepriklausomos valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, – teigiama ministerijos pranešime.
Maskva, pažymėdama, kad Kataras buvo vienas iš pagrindinių tarpininkų derybose tarp „Hamas“ ir Izraelio, tvirtino, kad antradienio smūgiai Dohoje „kenkia tarptautinėms pastangoms rasti taikius sprendimus“ ir sukelia „tolesnę eskalaciją ir destabilizaciją Artimuosiuose Rytuose“.
„Tokie elgesio su tais, kuriuos Izraelis laiko savo priešais ir oponentais, metodai nusipelno griežčiausio pasmerkimo“, – pridūrė Užsienio reikalų ministerija.
„Hamas“ pranešė, kad per smūgius žuvo šeši žmonės, įskaitant vyriausiojo derybininko Khalilo al-Hayya padėjėją ir suaugusį sūnų, taip pat trys asmens sargybiniai ir Kataro saugumo pareigūnas. Tačiau kovotojų grupuotė teigė, kad jos vyresnieji vadai liko gyvi, patvirtindama, kad „priešui nepavyko nužudyti mūsų brolių iš derybų delegacijos“.
Kataras teigė, kad smūgių taikiniu tapo keleto šioje Persijos įlankos šalyje gyvenančių „Hamas“ politinio biuro narių namai. Pasak Kataro ministro pirmininko, jo šalis pasilieka teisę atsakyti į Izraelio išpuolį, o tai, jo žodžiais tariant, yra „lūžio momentas“ šiame regione.
Rusijos užsienio reikalų ministerija paragino „visas suinteresuotąsias šalis elgtis atsakingai ir susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų dar labiau pabloginti padėtį Palestinos ir Izraelio konflikto zonoje ir apsunkinti politinį jo sureguliavimą“.
Baltieji rūmai pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepritarė Izraelio sprendimui antradienį imtis karinių veiksmų ir iš anksto įspėjo Katarą apie būsimus smūgius. Dohos valdžios institucijos šį pareiškimą paneigė, sakydamos, kad jokio išankstinio įspėjimo negavo.
Kataras kartu su Jungtinėmis Valstijomis ir Egiptu ne kartą vadovavo bandymams nutraukti pragaištingą karą Gazos Ruože, kurį Izraelis pradėjo atsakydamas į 2023 m. spalį „Hamas“ įvykdytą išpuolį, per kurį žuvo daugiau nei 1 000 izraeliečių. Vietos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo karo pradžios ruože žuvo daugiau nei 64 000 palestiniečių.
Praėjusį mėnesį JT remiami ekspertai Gazos mieste ir jo prieigose paskelbė badą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!